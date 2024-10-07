ВС РФ освободили Гродовку в ДНР

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Военные освободили Гродовку в ДНР, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Вооруженные силы Российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российская армия вытеснила ВСУ из Гродовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — заявили представители оборонного ведомства. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.

Ранее сообщалось, что российские войска успешно продвигаются в районе Угледара (ДНР). Солдаты уже на пути к Богоявленке, заявили в МО РФ.

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российская армия вытеснила ВСУ из Гродовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — заявили представители оборонного ведомства. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск. Ранее сообщалось, что российские войска успешно продвигаются в районе Угледара (ДНР). Солдаты уже на пути к Богоявленке, заявили в МО РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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