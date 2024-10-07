ВС РФ освободили Гродовку в ДНР

Военные освободили Гродовку в ДНР, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российская армия вытеснила ВСУ из Гродовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — заявили представители оборонного ведомства. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.
Ранее сообщалось, что российские войска успешно продвигаются в районе Угледара (ДНР). Солдаты уже на пути к Богоявленке, заявили в МО РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.