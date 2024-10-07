ВС РФ освободили Гродовку в ДНР

07 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Военные освободили Гродовку в ДНР, заявили в Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российская армия вытеснила ВСУ из Гродовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — заявили представители оборонного ведомства. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск. Ранее сообщалось, что российские войска успешно продвигаются в районе Угледара (ДНР). Солдаты уже на пути к Богоявленке, заявили в МО РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Российской Федерации освободили очередной населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российская армия вытеснила ВСУ из Гродовки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой народной республики», — заявили представители оборонного ведомства. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск. Ранее сообщалось, что российские войска успешно продвигаются в районе Угледара (ДНР). Солдаты уже на пути к Богоявленке, заявили в МО РФ.