Глава депздрава ХМАО ушел в отставку

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский принял решение о смене работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Tempora mutantur et nos mutamur in illis (латинская пословица, которая в переводе означает „времена меняются, и мы меняемся вместе с ними“»» — прим.ред.). Я принял решение сменить работу. Сегодня последний из 3098 моих дней работы директором депздрава Югры», — написал Добровольский.
Окружной департамент здравоохранения Добровольский возглавлял с 2016 года. Новое место работы экс-глава ведомства пока не раскрыл.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен сменить главу департамента здравоохранения. По данным инсайдеров агентства, на этой позиции ждут врача с тюменскими корнями.
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