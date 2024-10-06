06 октября 2024
05 октября 2024

Глава депздрава ХМАО ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольский объявил об отставке
Добровольский объявил об отставке Фото:

Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский принял решение о смене работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Tempora mutantur et nos mutamur in illis (латинская пословица, которая в переводе означает „времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»» — прим.ред.). Я принял решение сменить работу. Сегодня последний из 3098 моих дней работы директором депздрава Югры», — написал Добровольский.

Окружной департамент здравоохранения Добровольский возглавлял с 2016 года. Новое место работы экс-глава ведомства пока не раскрыл. 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен сменить главу департамента здравоохранения. По данным инсайдеров агентства, на этой позиции ждут врача с тюменскими корнями. 

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Глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский принял решение о смене работы. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Tempora mutantur et nos mutamur in illis (латинская пословица, которая в переводе означает „времена меняются, и мы меняемся вместе с ними“»» — прим.ред.). Я принял решение сменить работу. Сегодня последний из 3098 моих дней работы директором депздрава Югры», — написал Добровольский. Окружной департамент здравоохранения Добровольский возглавлял с 2016 года. Новое место работы экс-глава ведомства пока не раскрыл.  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук намерен сменить главу департамента здравоохранения. По данным инсайдеров агентства, на этой позиции ждут врача с тюменскими корнями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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