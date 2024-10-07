Российские войска освободили населенный пункт Гродовка в ДНР: карта СВО на 7 октября

Российские войска освободили населенный пункт Гродовка в ДНР
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ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях в ДНР
ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка (ДНР), остатки ВСУ были вытеснены. Также украинские войска отступили с ключевых оборонительных позиций в поселке Цукурино (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Успехи ВС РФ на донецком направлении

Группировка российских войск «Центр» освободила Гродовку. Группировка «Восток» успешно продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого и приблизились к Богоявленке. ВСУ подтвердили полное отступление своих войск из города Красногоровка, также украинские бойцы отступили с ключевых оборонительных позиций в поселке Цукурино расположенном рядом с Селидово. 

«В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны не только этого населенного пункта, но и, как следствие, самого Селидова», — заявил представитель силовых структур. Также отмечается сложная оперативная обстановка для ВСУ в соседнем поселке Горняк.

Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Россией 

Российские системы ПВО перехватили или уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Крымом, шесть — над Курской областью, по одному — над Брянской и Воронежской областями. Также был сбит один БПЛА над Белгородской областью, однако ее губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что о еще 25 дронах, упавших на постройки и автомобили в разных районах области. Падение большинства из этих дронов не привело к последствиям, однако в некоторых местах были повреждены постройки и автомобили. Также были ранены два человека, им оказывается необходимая помощь. 

Потери ВСУ

Потери украинской армии в зоне ответственности «Востока» за сутки составили до 120 военных, в зоне ответственности «Центра» — более 420 военных и немецкий танк Leopard. «Запад» уничтожил до 410 военных, «Днепр» — до 80 бойцов и полевой склад боеприпасов, «Юг» — до 590 военнослужащих, сообщили в ТАСС со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.

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ВС РФ освободили населенный пункт Гродовка (ДНР), остатки ВСУ были вытеснены. Также украинские войска отступили с ключевых оборонительных позиций в поселке Цукурино (ДНР). Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Успехи ВС РФ на донецком направлении Группировка российских войск «Центр» освободила Гродовку. Группировка «Восток» успешно продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого и приблизились к Богоявленке. ВСУ подтвердили полное отступление своих войск из города Красногоровка, также украинские бойцы отступили с ключевых оборонительных позиций в поселке Цукурино расположенном рядом с Селидово.  Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Россией  Российские системы ПВО перехватили или уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Крымом, шесть — над Курской областью, по одному — над Брянской и Воронежской областями. Также был сбит один БПЛА над Белгородской областью, однако ее губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что о еще 25 дронах, упавших на постройки и автомобили в разных районах области. Падение большинства из этих дронов не привело к последствиям, однако в некоторых местах были повреждены постройки и автомобили. Также были ранены два человека, им оказывается необходимая помощь.  Потери ВСУ Потери украинской армии в зоне ответственности «Востока» за сутки составили до 120 военных, в зоне ответственности «Центра» — более 420 военных и немецкий танк Leopard. «Запад» уничтожил до 410 военных, «Днепр» — до 80 бойцов и полевой склад боеприпасов, «Юг» — до 590 военнослужащих, сообщили в ТАСС со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.
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