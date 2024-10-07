Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над российскими регионами за ночь

В ночь на 7 октября ВСУ атаковали российские регионы с помощью 21-го дрона. По данным Минобороны РФ, все беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сводке министерства. Так, над территорией Республики Крым было сбито 12 БЛПА, над Курской областью — шесть и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
Днем ранее российские системы ПВО уничтожили десять украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что БПЛА были обнаружены над Белгородской, Курской, Воронежской областями.
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В ночь на 7 октября ВСУ атаковали российские регионы с помощью 21-го дрона. По данным Минобороны РФ, все беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО. «Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сводке министерства. Так, над территорией Республики Крым было сбито 12 БЛПА, над Курской областью — шесть и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Днем ранее российские системы ПВО уничтожили десять украинских дронов над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что БПЛА были обнаружены над Белгородской, Курской, Воронежской областями.