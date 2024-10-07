ВСУ бросили важные для обороны позиции в ДНР

07 октября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ оставили важные для обороны позиции в населенном пункте Цукурино около Селидова в ДНР Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска отступили с ключевых оборонительных позиций в поселке Цукурино, расположенном рядом с Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили представители силовых структур. «В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны не только этого населенного пункта, но и, как следствие, самого Селидова», — заявил представитель силовых структур, передает ТАСС. Также отмечается сложная оперативная обстановка в соседнем поселке Горняк. Ранее ВС РФ взяли в клещи группировку украинских войск в Селидово. Учитывая успехи российской армии, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ лучше выйти из этого поселка. По его мнению, украинские военные были под угрозой окружения подобно тому, которое произошло под Угледаром, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские войска отступили с ключевых оборонительных позиций в поселке Цукурино, расположенном рядом с Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили представители силовых структур. «В Цукурине противник оставил позиции, которые имели особую важность для обороны не только этого населенного пункта, но и, как следствие, самого Селидова», — заявил представитель силовых структур, передает ТАСС. Также отмечается сложная оперативная обстановка в соседнем поселке Горняк. Ранее ВС РФ взяли в клещи группировку украинских войск в Селидово. Учитывая успехи российской армии, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ лучше выйти из этого поселка. По его мнению, украинские военные были под угрозой окружения подобно тому, которое произошло под Угледаром, передает RT.