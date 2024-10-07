Силуанов предсказал конец инфляции

Силуанов: бюджет России поможет сдержать инфляцию
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Силуанов считает, что бюджет позволит сдержать инфляционные процессы
Силуанов считает, что бюджет позволит сдержать инфляционные процессы Фото:
новость из сюжета
Бюджет РФ на 2025—2027 годы

Федеральный бюджет в России поможет сдержать инфляцию и даст толчок развитию экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«При формировании бюджета мы руководствовались необходимостью обеспечения устойчивости финансовой системы страны», — заявил Силуанов в ходе слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год. Он также уточнил, что сформированный бюджет соответствует установленному бюджетному правилу и обеспечивает структурный первичный баланс. Это создаст условия для сдерживания инфляции, укрепления финансового суверенитета страны и стимулирования экономического роста.

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Федеральный бюджет в России поможет сдержать инфляцию и даст толчок развитию экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «При формировании бюджета мы руководствовались необходимостью обеспечения устойчивости финансовой системы страны», — заявил Силуанов в ходе слушаний о параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год. Он также уточнил, что сформированный бюджет соответствует установленному бюджетному правилу и обеспечивает структурный первичный баланс. Это создаст условия для сдерживания инфляции, укрепления финансового суверенитета страны и стимулирования экономического роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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