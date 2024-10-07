Депутат Голиков рассказал о состоянии девочек, пострадавших в бойне в Челябинске

07 октября 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Олег Голиков регулярно посещает челябинских школьниц в московской клинике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вновь посетил двух пострадавших девочек из Челябинска, которые были доставлены спецбортом МЧС в Москву после нападения одноклассника с молотком. Одну из девочек уже собираются выписывать домой. «Наших девочек вместе с мамами перевели в Реабилитационный Центр „Кораблик“. Машу с мамой в скором времени выпишут. Лера останется в центре еще на некоторое время для восстановления», — рассказал Голиков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что состояние Маши и Леры улучшается, сегодня они встретили его с улыбками. Голиков привез детям теплую одежду, так как в столице стало холодать. Реабилитационный центр, где проходят восстановление дети, оснащен всем необходимым, здесь есть школа и психологи, которые помогают быстрее выздороветь. Парламентарий выразил надежду, что девочки в скором времени полностью поправятся, вернутся домой и настроятся на дальнейшую жизнь и учебу. Девочки пострадали от рук 13-летнего подростка, который напал на них 17 сентября в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске. Олег Голиков регулярно посещает челябинских девочек в московских больницах, поддерживая их в лечении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вновь посетил двух пострадавших девочек из Челябинска, которые были доставлены спецбортом МЧС в Москву после нападения одноклассника с молотком. Одну из девочек уже собираются выписывать домой. «Наших девочек вместе с мамами перевели в Реабилитационный Центр „Кораблик“. Машу с мамой в скором времени выпишут. Лера останется в центре еще на некоторое время для восстановления», — рассказал Голиков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что состояние Маши и Леры улучшается, сегодня они встретили его с улыбками. Голиков привез детям теплую одежду, так как в столице стало холодать. Реабилитационный центр, где проходят восстановление дети, оснащен всем необходимым, здесь есть школа и психологи, которые помогают быстрее выздороветь. Парламентарий выразил надежду, что девочки в скором времени полностью поправятся, вернутся домой и настроятся на дальнейшую жизнь и учебу. Девочки пострадали от рук 13-летнего подростка, который напал на них 17 сентября в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске. Олег Голиков регулярно посещает челябинских девочек в московских больницах, поддерживая их в лечении.