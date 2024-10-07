Депутат Голиков рассказал о состоянии девочек, пострадавших в бойне в Челябинске

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков регулярно посещает челябинских школьниц в московской клинике Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вновь посетил двух пострадавших девочек из Челябинска, которые были доставлены спецбортом МЧС в Москву после нападения одноклассника с молотком. Одну из девочек уже собираются выписывать домой.

«Наших девочек вместе с мамами перевели в Реабилитационный Центр „Кораблик“. Машу с мамой в скором времени выпишут. Лера останется в центре еще на некоторое время для восстановления», — рассказал Голиков в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что состояние Маши и Леры улучшается, сегодня они встретили его с улыбками. Голиков привез детям теплую одежду, так как в столице стало холодать. Реабилитационный центр, где проходят восстановление дети, оснащен всем необходимым, здесь есть школа и психологи, которые помогают быстрее выздороветь. Парламентарий выразил надежду, что девочки в скором времени полностью поправятся, вернутся домой и настроятся на дальнейшую жизнь и учебу.

Девочки пострадали от рук 13-летнего подростка, который напал на них 17 сентября в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске. Олег Голиков регулярно посещает челябинских девочек в московских больницах, поддерживая их в лечении.

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Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вновь посетил двух пострадавших девочек из Челябинска, которые были доставлены спецбортом МЧС в Москву после нападения одноклассника с молотком. Одну из девочек уже собираются выписывать домой. «Наших девочек вместе с мамами перевели в Реабилитационный Центр „Кораблик“. Машу с мамой в скором времени выпишут. Лера останется в центре еще на некоторое время для восстановления», — рассказал Голиков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что состояние Маши и Леры улучшается, сегодня они встретили его с улыбками. Голиков привез детям теплую одежду, так как в столице стало холодать. Реабилитационный центр, где проходят восстановление дети, оснащен всем необходимым, здесь есть школа и психологи, которые помогают быстрее выздороветь. Парламентарий выразил надежду, что девочки в скором времени полностью поправятся, вернутся домой и настроятся на дальнейшую жизнь и учебу. Девочки пострадали от рук 13-летнего подростка, который напал на них 17 сентября в филиале коррекционной школы № 68 в Челябинске. Олег Голиков регулярно посещает челябинских девочек в московских больницах, поддерживая их в лечении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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