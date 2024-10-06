«Витаминная бомба»: Роспотребнадзор ХМАО назвал самую полезную в мире ягоду

Брусника считается одной из самых полезных в мире ягод благодаря насыщенности витаминами. Употребление брусники в пищу поможет не только поддержать здоровье, а и продлить жизнь. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО в своем telegram-канале.
«Витаминная бомба. Брусника — это не только вкусная, но и невероятно полезная ягода, которая поддерживает здоровье и продлевает жизнь. Брусника насыщена витаминами (C, группы B, E) и минералами (калий, кальций, магний, железо, фосфор), укрепляющими иммунитет. Эта ягода помогает при различных воспалительных процессах в организме. Регулярное употребление брусники может также снизить уровень холестерина и улучшить состояние сосудов», — следует из сообщения.
Кроме того, брусника богата клетчаткой — волокном, способным нормализовать пищеварение. Ягода также подходит для рациона тех, кто следит за фигурой.
Инспекторы окружного Роспотребнадзора рекомендуют употреблять бруснику в свежем виде или добавлять в йогурты и выпечку. «Брусника может быть противопоказана при аллергии на ягоды, низком артериальном давлении и обострениях заболеваний ЖКТ», — предупредили югорчан в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало о пользе для здоровья других ягод, которые растут в ХМАО. Среди них, например, клюква и голубика. Дикоросы красного цвета содержат фитонутриенты, полезные для сердечно-сосудистой системы, а ягоды синего и фиолетового цвета снижают уровень сахара в крови.
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