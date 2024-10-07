Пермские власти нашли перевозчиков для семи автобусных маршрутов

Власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание еще семи автобусных маршрутов. На каждый аукцион заявился только один участник.
«Маршруты №27 „Площадь Дружбы — микрорайон Нагорный“, №45 „Микрорайон Крохалева — улица Мильчакова“, №50 „Микрорайон Крохалева — микрорайон Парковый“, №71 „Улица Анвара Гатауллина — станция Пермь-I“ и №82 „Улица Гашкова — микрорайон Вышка-1 — улица Грачева– улица Гашкова“ (кольцевой)» будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс». Цена контракта составила 4 млрд рублей», — говорится на сайте госзакупок. По новым контрактам начнут работать маршруты №27 и №50 с 1 июня 2025 года, №45 с 1 октября 2025 года, №71 и №82 с 1 февраля 2025 года. В последнее время на маршрутах работали индивидуальный предприниматель Кирсанов А. И., ООО «Автомиг», МУП «Пермгорэлектротранс», ООО «АААвто».
С ООО «Сити-Бас» заключен контракт на осуществление перевозок по маршрутам №40 «Станция Пермь-II — микрорайон Нагорный — Автопарк» и №47 «Гравийный завод — аэропорт Бахаревка». Сумма контракта составила 921 млн рублей. Компания и ранее обслуживала указанные маршруты. С 1 июня 2025 года она продолжит работу в рамках новых контрактов.
Ранее сообщалось, что пермская компания «Дизель» получит из городского бюджета 2,5 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов №77 и №78. Перевозчик стал единственным, кто заявился на конкурс. Возить пассажиров по маршрутам №4 и №59 будет пермское ООО «Сити-Бас», которое также стало единственным участником аукциона.
Еще три аукциона на обслуживание автобусных маршрутов признали несостоявшимися. На маршруты №1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-II», №67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный» не поступило ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,5 млрд рублей. Также никто не заявился на конкурс по маршрутам №51 «Микрорайон Владимирский — улица Советская — станция Пермь-I» и №74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка». Стоимость контракта составляла 1,2 млрд рублей.
Единственная заявка, поступившая на конкурс по обслуживанию маршрутов №32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон», не соответствовала требованиям. Стоимость лота составляла 2,9 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году истекают пятилетние контракты на обслуживание 27 автобусных маршрутов. При перезаключении договоров вводятся новые требования к подвижному составу.
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