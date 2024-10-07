Глава Минфина Силуанов: выплаты пенсионерам будут увеличены с января 2025 года

Выплаты пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции в 2025 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов
Выплаты для российских пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сообщил Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. По его словам, возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025, 2026 и 2027 годы в проекте федерального бюджета.
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