Глава Минфина Силуанов: выплаты пенсионерам будут увеличены с января 2025 года

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Выплаты пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции в 2025 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов
Выплаты пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции в 2025 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов Фото:

Выплаты для российских пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сообщил Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. По его словам, возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025, 2026 и 2027 годы в проекте федерального бюджета. 

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Выплаты для российских пенсионеров будут увеличены с января 2025 года. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции. «Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сообщил Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. По его словам, возобновление индексации пенсий предусмотрено на 2025, 2026 и 2027 годы в проекте федерального бюджета. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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