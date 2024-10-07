Психическая болезнь или просто игра: кто такие квадроберы и почему с ними борются в Госдуме

В России начало набирать большую популярность такое движение, как квадробикаФото: news.ru / Global Look Press
В последнее время улицы российских городов стали ареной для необычного зрелища: молодые люди в масках животных, передвигающиеся на четвереньках и именующие себя «квадроберами», привлекают всеобщее внимание. Это новое увлечение подростков, ранее известное лишь в небольших кругах, теперь обсуждается на телевидении и в высших эшелонах власти. О том, кто такие квадроберы, почему с ними борются в Госдуме и опасна ли квадробика для психики ребенка — в материале URA.RU.
Кто такие квадроберы
Квадроберы имитируют поведение животных, передвигаясь на всех четырех конечностях в костюмах кошек, лис, собак и других зверей
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Квадробика, известная также как квадробинг, представляет собой новаторское направление, которое сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Этот термин произошел от слияния латинского слова «quattuor», означающего «четыре», и английского «aerobics» — «аэробика», формируя концепцию «аэробики на четырех конечностях».
Участники этого движения имитируют поведение животных, передвигаясь на всех четырех конечностях в костюмах кошек, лис, собак и других животных, экспериментируют с питанием для животных и иногда даже делают выпады в сторону прохожих. Как правило, они собираются в парках. Для некоторых квадроберы — это всего лишь хобби и развлечение, в то время как для других это превращается в стиль жизни.
Квадроберы имеют общие черты с фурри — субкультурой, участники которой носят меховые костюмы, изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов, и взаимодействуют друг с другом, отождествляя себя с выбранными персонажами.
Существует две точки зрения на причины, по которым подростки увлекаются такими хобби, как квадробика — взрослая и детская. В соответствующих тематических сообществах молодые люди ищут своих ровесников для общения на интересующие их темы и организации совместных мероприятий. Подростки видят в квадробике возможность выделиться из толпы и завести друзей с аналогичными интересами.
Психологи рассматривают такие увлечения как часть процесса самоидентификации. В возрасте от 10 до 13 лет дети активно ищут себя, пробуя разные образы. Некоторые меняют стиль одежды, другие экспериментируют с прическами, а третьи начинают отождествлять себя с любимыми персонажами.
Откуда появились квадроберы
Квадробика зародилась в Японии еще в 2008 году
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Движение зародилось в Японии, где Кэнити Ито стал первым известным адептом квадробики. В 2008 году он прославился, пробежав 100 метров на четвереньках за 18,58 секунды и установив мировой рекорд. Позднее он улучшил свой результат и вновь вошел в Книгу рекордов Гиннесса. После публикации видео в интернете начали появляться обучающие ролики, демонстрирующие технику передвижения на четвереньках, выполнение прыжков через препятствия и другие подобные упражнения.
В США квадробика распространилась как субкультура и получила дальнейшее развитие. В России же широкую популярность тема квадроберов набрала весной 2024 года, когда в социальных сетях стали массово распространяться фото и видео детей и подростков, в основном от семи до 14 лет, одетых в животные маски. Иногда образы дополняются пушистыми хвостами и мягкими лапами в виде перчаток.
Действительно ли квадробика опасна
Недавно появившееся у детей хобби вызывает беспокойство у старшего поколения. Они опасаются, что за безобидной на первый взгляд детской игрой может скрываться деструктивное влияние. Вопросы также возникают относительно того, как это увлечение может повлиять на физическое здоровье и психическое состояние ребенка.
Медицинские специалисты указывают на то, что анатомия человека приспособлена к вертикальной походке, и постоянное передвижение на четвереньках может привести к непривычной нагрузке на мышцы и суставы, что увеличивает риск травм и вывихов. Кроме того, неправильная поза во время передвижения может способствовать искривлениям и нарушениям в формировании осанки, особенно если это сочетается с прыжками и бегом.
С другой стороны, имитация животных как таковая не представляет опасности и является естественным для подростков стремлением к самовыражению и желанию отличаться от взрослых. Однако эксперты подчеркивают, что такое хобби не способствует интеллектуальному развитию и может даже замедлять его. Если у ребенка нет других способов самовыражения, его поведение становится необычным, а увлечение оказывает значительное влияние на его обыденную жизнь, то рекомендуется проконсультироваться с детским психологом.
По словам психолога Олеси Фатеевой, увлечение квадробикой является этапом взросления. Обычно с возрастом дети отходят от таких игр. Однако если увлечение продолжается и становится не по возрасту, это может указывать на скрытые психологические проблемы.
Реакция правительства на квадроберов
Татьяна Буцкая назвала квадробику «орденом детей-животных»
Фото: Пресс-служба Госдумы
В связи с опасениями о том, что квадробика может негативно сказываться на психике детей, представители законодательных органов России предложили ввести ограничения на данное увлечение. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина и депутат Госдумы Татьяна Буцкая выразили мнение о необходимости борьбы с так называемым «Орденом детей-животных».
Критическую позицию по отношению к квадроберам занял и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, который высказал свои мысли на первом заседании нового созыва областной Думы. Он охарактеризовал это увлечение как новую угрозу для России и «дурное веяние» с Запада, против которого, по его мнению, следует активно выступать.
Сергей Колунов заявил, что квадробика противоречит основным традиционным ценностям
Фото: Пресс-служба Госдумы
В начале октября депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с предложением рассмотреть вопрос о наказании за участие детей в квадробике. Он подчеркнул, что такое движение противоречит основам традиционных ценностей, которые являются приоритетными для России.
Эту инициативу одобрили в Совете Федерации. В частности, Алексей Пушков, глава комиссии по конституционному законодательству и государственному строительству, выразил мнение в своем telegram-канале, что государство не должно поддерживать явления, ведущие к добровольной деградации и потере индивидуальности, поскольку это отражается на благополучии общества в целом.
Сенатор Наталия Косыхина также высказалась по данному вопросу, связав распространение данной субкультуры с тенденцией молодежи к подражанию негативным трендам. Она указала на то, что подобные игры характерны для возрастной категории от одного до трех лет, тогда как более старшим детям следует уделять больше внимания спорту и образовательным занятиям.
Нападки знаменитостей в сторону квадробики
Mia Boyka на своем концерте унизила девочку-квадробера
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
В начале осени текущего года на концерте в Надыме, городе Ямало-Ненецкого автономного округа, известная исполнительница Mia Boyka пригласила на сцену маленькую девочку в костюме кошки. В ходе общения с маленькой участницей концерта певица задала ей вопрос: «Ты котенок или, не дай бог, квадробер?» Когда девочка застенчиво ответила, что она квадробер, Mia Boyka обратилась к зрителям: «Кто из вас это поддерживает?» В ответ на это фанаты певицы, в большинстве своем ровесники девочки, решительно ответили «нет».
Действия певицы вызвали волну негодования в обществе и были расценены многими как публичное унижение ребенка. В защиту девочки высказались многие известные личности, среди которых певец Егор Крид, телеведущая Ксения Собчак, певица Клава Кока.
Запретят ли квадроберов
Виталий Милонов считает, что квадробика «не несет деструктива»
Эксперты предполагают, что квадробика, как и многие другие молодежные субкультуры до нее, такие как готы, скины и эмо, может быть лишь временным явлением в культурном ландшафте. Подобно «частным военным компаниям», таким как «Редан», которые вызывали бурные обсуждения в обществе, эти течения со временем теряют свою актуальность и отходят на второй план.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов также считает квадробику непродолжительным трендом. «Мне кажется, квадроберы — это очень такая узкая история, которая в целом не несет деструктива. Это странноватое увлечение, которого лично я не понимаю, но думаю, что большинство подростков о нем забудут уже через год точно», — отметил он в беседе с изданием «Вечерний Санкт-Петербург».
Политолог Александр Сухарь выразил мнение, что применять административные или уголовные меры против родителей квадроберов является преждевременным действием. Он указал на отсутствие доказательств того, что квадробинг является широко распространенным общественным движением, а не просто рядом изолированных инцидентов.
Сухарь в разговоре с rostovgazeta.ru также выразил недоумение по поводу мнения некоторых депутатов о том, что квадробинг представляет опасность для традиционных ценностей страны. Он напомнил о разнообразии культур и традиций среди народов России и указал на проблемы в сфере семейных отношений и религиозной практики, подчеркнув расхождение между словами и делами.
Поддержка и оправдания
Увлечение квадробикой безобидно, если оно не перетекает в зависимость, считают эксперты
Фото: Овладевающая / Wikipedia.org / CC BY-SA 4.0
По словам экспертов, любые увлечения безобидны, если они не перетекают в зависимость. В детстве все представляли себя какими-нибудь зверями, подражали персонажам из мультфильмов про животных и носили костюмы зайцев, медведей и лисичек на утренниках в детских садах. Важно лишь помнить, что ребенок должен отличать игру от реальности.
Если ваш ребенок стал увлекаться квадробикой, старайтесь больше уделять ему внимания и разговаривать с ним. «И возможно родители поймут, чего не хватает ребенку, в реальной жизни и реальном общении. Например, может не хватать тактильного контакта, поэтому ребенок решил стать котенком, чтобы его все гладили», — рассказала психолог Фатеева.
Однако есть признаки того, что обычное детское увлечение зашло слишком далеко. Например, если квадробика заняла всю социальную жизнь ребенка или квадробер слился с образом и стал есть лишь корм для животных, гулять на поводке и разговаривать на языке зверей.
Психолог подчеркивает, что ключ к здоровой психике ребенка — это общение. Критиковать, запрещать и осуждать не стоит, это лишь усугубит ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В последнее время улицы российских городов стали ареной для необычного зрелища: молодые люди в масках животных, передвигающиеся на четвереньках и именующие себя «квадроберами», привлекают всеобщее внимание. Это новое увлечение подростков, ранее известное лишь в небольших кругах, теперь обсуждается на телевидении и в высших эшелонах власти. О том, кто такие квадроберы, почему с ними борются в Госдуме и опасна ли квадробика для психики ребенка — в материале URA.RU. Квадробика, известная также как квадробинг, представляет собой новаторское направление, которое сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Этот термин произошел от слияния латинского слова «quattuor», означающего «четыре», и английского «aerobics» — «аэробика», формируя концепцию «аэробики на четырех конечностях». Участники этого движения имитируют поведение животных, передвигаясь на всех четырех конечностях в костюмах кошек, лис, собак и других животных, экспериментируют с питанием для животных и иногда даже делают выпады в сторону прохожих. Как правило, они собираются в парках. Для некоторых квадроберы — это всего лишь хобби и развлечение, в то время как для других это превращается в стиль жизни. Квадроберы имеют общие черты с фурри — субкультурой, участники которой носят меховые костюмы, изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов, и взаимодействуют друг с другом, отождествляя себя с выбранными персонажами. Существует две точки зрения на причины, по которым подростки увлекаются такими хобби, как квадробика — взрослая и детская. В соответствующих тематических сообществах молодые люди ищут своих ровесников для общения на интересующие их темы и организации совместных мероприятий. Подростки видят в квадробике возможность выделиться из толпы и завести друзей с аналогичными интересами. Психологи рассматривают такие увлечения как часть процесса самоидентификации. В возрасте от 10 до 13 лет дети активно ищут себя, пробуя разные образы. Некоторые меняют стиль одежды, другие экспериментируют с прическами, а третьи начинают отождествлять себя с любимыми персонажами. Движение зародилось в Японии, где Кэнити Ито стал первым известным адептом квадробики. В 2008 году он прославился, пробежав 100 метров на четвереньках за 18,58 секунды и установив мировой рекорд. Позднее он улучшил свой результат и вновь вошел в Книгу рекордов Гиннесса. После публикации видео в интернете начали появляться обучающие ролики, демонстрирующие технику передвижения на четвереньках, выполнение прыжков через препятствия и другие подобные упражнения. В США квадробика распространилась как субкультура и получила дальнейшее развитие. В России же широкую популярность тема квадроберов набрала весной 2024 года, когда в социальных сетях стали массово распространяться фото и видео детей и подростков, в основном от семи до 14 лет, одетых в животные маски. Иногда образы дополняются пушистыми хвостами и мягкими лапами в виде перчаток. Недавно появившееся у детей хобби вызывает беспокойство у старшего поколения. Они опасаются, что за безобидной на первый взгляд детской игрой может скрываться деструктивное влияние. Вопросы также возникают относительно того, как это увлечение может повлиять на физическое здоровье и психическое состояние ребенка. Медицинские специалисты указывают на то, что анатомия человека приспособлена к вертикальной походке, и постоянное передвижение на четвереньках может привести к непривычной нагрузке на мышцы и суставы, что увеличивает риск травм и вывихов. Кроме того, неправильная поза во время передвижения может способствовать искривлениям и нарушениям в формировании осанки, особенно если это сочетается с прыжками и бегом. С другой стороны, имитация животных как таковая не представляет опасности и является естественным для подростков стремлением к самовыражению и желанию отличаться от взрослых. Однако эксперты подчеркивают, что такое хобби не способствует интеллектуальному развитию и может даже замедлять его. Если у ребенка нет других способов самовыражения, его поведение становится необычным, а увлечение оказывает значительное влияние на его обыденную жизнь, то рекомендуется проконсультироваться с детским психологом. По словам психолога Олеси Фатеевой, увлечение квадробикой является этапом взросления. Обычно с возрастом дети отходят от таких игр. Однако если увлечение продолжается и становится не по возрасту, это может указывать на скрытые психологические проблемы. В связи с опасениями о том, что квадробика может негативно сказываться на психике детей, представители законодательных органов России предложили ввести ограничения на данное увлечение. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина и депутат Госдумы Татьяна Буцкая выразили мнение о необходимости борьбы с так называемым «Орденом детей-животных». Критическую позицию по отношению к квадроберам занял и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, который высказал свои мысли на первом заседании нового созыва областной Думы. Он охарактеризовал это увлечение как новую угрозу для России и «дурное веяние» с Запада, против которого, по его мнению, следует активно выступать. В начале октября депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с предложением рассмотреть вопрос о наказании за участие детей в квадробике. Он подчеркнул, что такое движение противоречит основам традиционных ценностей, которые являются приоритетными для России. Эту инициативу одобрили в Совете Федерации. В частности, Алексей Пушков, глава комиссии по конституционному законодательству и государственному строительству, выразил мнение в своем telegram-канале, что государство не должно поддерживать явления, ведущие к добровольной деградации и потере индивидуальности, поскольку это отражается на благополучии общества в целом. Сенатор Наталия Косыхина также высказалась по данному вопросу, связав распространение данной субкультуры с тенденцией молодежи к подражанию негативным трендам. Она указала на то, что подобные игры характерны для возрастной категории от одного до трех лет, тогда как более старшим детям следует уделять больше внимания спорту и образовательным занятиям. В начале осени текущего года на концерте в Надыме, городе Ямало-Ненецкого автономного округа, известная исполнительница Mia Boyka пригласила на сцену маленькую девочку в костюме кошки. В ходе общения с маленькой участницей концерта певица задала ей вопрос: «Ты котенок или, не дай бог, квадробер?» Когда девочка застенчиво ответила, что она квадробер, Mia Boyka обратилась к зрителям: «Кто из вас это поддерживает?» В ответ на это фанаты певицы, в большинстве своем ровесники девочки, решительно ответили «нет». Действия певицы вызвали волну негодования в обществе и были расценены многими как публичное унижение ребенка. В защиту девочки высказались многие известные личности, среди которых певец Егор Крид, телеведущая Ксения Собчак, певица Клава Кока. Эксперты предполагают, что квадробика, как и многие другие молодежные субкультуры до нее, такие как готы, скины и эмо, может быть лишь временным явлением в культурном ландшафте. Подобно «частным военным компаниям», таким как «Редан», которые вызывали бурные обсуждения в обществе, эти течения со временем теряют свою актуальность и отходят на второй план. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов также считает квадробику непродолжительным трендом. «Мне кажется, квадроберы — это очень такая узкая история, которая в целом не несет деструктива. Это странноватое увлечение, которого лично я не понимаю, но думаю, что большинство подростков о нем забудут уже через год точно», — отметил он в беседе с изданием «Вечерний Санкт-Петербург». Политолог Александр Сухарь выразил мнение, что применять административные или уголовные меры против родителей квадроберов является преждевременным действием. Он указал на отсутствие доказательств того, что квадробинг является широко распространенным общественным движением, а не просто рядом изолированных инцидентов. Сухарь в разговоре с rostovgazeta.ru также выразил недоумение по поводу мнения некоторых депутатов о том, что квадробинг представляет опасность для традиционных ценностей страны. Он напомнил о разнообразии культур и традиций среди народов России и указал на проблемы в сфере семейных отношений и религиозной практики, подчеркнув расхождение между словами и делами. По словам экспертов, любые увлечения безобидны, если они не перетекают в зависимость. В детстве все представляли себя какими-нибудь зверями, подражали персонажам из мультфильмов про животных и носили костюмы зайцев, медведей и лисичек на утренниках в детских садах. Важно лишь помнить, что ребенок должен отличать игру от реальности. Если ваш ребенок стал увлекаться квадробикой, старайтесь больше уделять ему внимания и разговаривать с ним. «И возможно родители поймут, чего не хватает ребенку, в реальной жизни и реальном общении. Например, может не хватать тактильного контакта, поэтому ребенок решил стать котенком, чтобы его все гладили», — рассказала психолог Фатеева. Однако есть признаки того, что обычное детское увлечение зашло слишком далеко. Например, если квадробика заняла всю социальную жизнь ребенка или квадробер слился с образом и стал есть лишь корм для животных, гулять на поводке и разговаривать на языке зверей. Психолог подчеркивает, что ключ к здоровой психике ребенка — это общение. Критиковать, запрещать и осуждать не стоит, это лишь усугубит ситуацию.