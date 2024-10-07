Психическая болезнь или просто игра: кто такие квадроберы и почему с ними борются в Госдуме

Политолог Сухарь: родителей детей-квадроберов нужно оставить в покое

07 октября 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

В России начало набирать большую популярность такое движение, как квадробика Фото: news.ru / Global Look Press В последнее время улицы российских городов стали ареной для необычного зрелища: молодые люди в масках животных, передвигающиеся на четвереньках и именующие себя «квадроберами», привлекают всеобщее внимание. Это новое увлечение подростков, ранее известное лишь в небольших кругах, теперь обсуждается на телевидении и в высших эшелонах власти. О том, кто такие квадроберы, почему с ними борются в Госдуме и опасна ли квадробика для психики ребенка — в материале URA.RU. Кто такие квадроберы Квадроберы имитируют поведение животных, передвигаясь на всех четырех конечностях в костюмах кошек, лис, собак и других зверей Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Квадробика, известная также как квадробинг, представляет собой новаторское направление, которое сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Этот термин произошел от слияния латинского слова «quattuor», означающего «четыре», и английского «aerobics» — «аэробика», формируя концепцию «аэробики на четырех конечностях». Участники этого движения имитируют поведение животных, передвигаясь на всех четырех конечностях в костюмах кошек, лис, собак и других животных, экспериментируют с питанием для животных и иногда даже делают выпады в сторону прохожих. Как правило, они собираются в парках. Для некоторых квадроберы — это всего лишь хобби и развлечение, в то время как для других это превращается в стиль жизни. Квадроберы имеют общие черты с фурри — субкультурой, участники которой носят меховые костюмы, изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов, и взаимодействуют друг с другом, отождествляя себя с выбранными персонажами. Существует две точки зрения на причины, по которым подростки увлекаются такими хобби, как квадробика — взрослая и детская. В соответствующих тематических сообществах молодые люди ищут своих ровесников для общения на интересующие их темы и организации совместных мероприятий. Подростки видят в квадробике возможность выделиться из толпы и завести друзей с аналогичными интересами. Психологи рассматривают такие увлечения как часть процесса самоидентификации. В возрасте от 10 до 13 лет дети активно ищут себя, пробуя разные образы. Некоторые меняют стиль одежды, другие экспериментируют с прическами, а третьи начинают отождествлять себя с любимыми персонажами. Откуда появились квадроберы Квадробика зародилась в Японии еще в 2008 году Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Движение зародилось в Японии, где Кэнити Ито стал первым известным адептом квадробики. В 2008 году он прославился, пробежав 100 метров на четвереньках за 18,58 секунды и установив мировой рекорд. Позднее он улучшил свой результат и вновь вошел в Книгу рекордов Гиннесса. После публикации видео в интернете начали появляться обучающие ролики, демонстрирующие технику передвижения на четвереньках, выполнение прыжков через препятствия и другие подобные упражнения. В США квадробика распространилась как субкультура и получила дальнейшее развитие. В России же широкую популярность тема квадроберов набрала весной 2024 года, когда в социальных сетях стали массово распространяться фото и видео детей и подростков, в основном от семи до 14 лет, одетых в животные маски. Иногда образы дополняются пушистыми хвостами и мягкими лапами в виде перчаток. Действительно ли квадробика опасна Недавно появившееся у детей хобби вызывает беспокойство у старшего поколения. Они опасаются, что за безобидной на первый взгляд детской игрой может скрываться деструктивное влияние. Вопросы также возникают относительно того, как это увлечение может повлиять на физическое здоровье и психическое состояние ребенка. Медицинские специалисты указывают на то, что анатомия человека приспособлена к вертикальной походке, и постоянное передвижение на четвереньках может привести к непривычной нагрузке на мышцы и суставы, что увеличивает риск травм и вывихов. Кроме того, неправильная поза во время передвижения может способствовать искривлениям и нарушениям в формировании осанки, особенно если это сочетается с прыжками и бегом. С другой стороны, имитация животных как таковая не представляет опасности и является естественным для подростков стремлением к самовыражению и желанию отличаться от взрослых. Однако эксперты подчеркивают, что такое хобби не способствует интеллектуальному развитию и может даже замедлять его. Если у ребенка нет других способов самовыражения, его поведение становится необычным, а увлечение оказывает значительное влияние на его обыденную жизнь, то рекомендуется проконсультироваться с детским психологом. По словам психолога Олеси Фатеевой, увлечение квадробикой является этапом взросления. Обычно с возрастом дети отходят от таких игр. Однако если увлечение продолжается и становится не по возрасту, это может указывать на скрытые психологические проблемы. Реакция правительства на квадроберов Татьяна Буцкая назвала квадробику «орденом детей-животных» Фото: Пресс-служба Госдумы В связи с опасениями о том, что квадробика может негативно сказываться на психике детей, представители законодательных органов России предложили ввести ограничения на данное увлечение. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина и депутат Госдумы Татьяна Буцкая выразили мнение о необходимости борьбы с так называемым «Орденом детей-животных». Критическую позицию по отношению к квадроберам занял и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, который высказал свои мысли на первом заседании нового созыва областной Думы. Он охарактеризовал это увлечение как новую угрозу для России и «дурное веяние» с Запада, против которого, по его мнению, следует активно выступать. Сергей Колунов заявил, что квадробика противоречит основным традиционным ценностям Фото: Пресс-служба Госдумы В начале октября депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с предложением рассмотреть вопрос о наказании за участие детей в квадробике. Он подчеркнул, что такое движение противоречит основам традиционных ценностей, которые являются приоритетными для России. Эту инициативу одобрили в Совете Федерации. В частности, Алексей Пушков, глава комиссии по конституционному законодательству и государственному строительству, выразил мнение в своем telegram-канале, что государство не должно поддерживать явления, ведущие к добровольной деградации и потере индивидуальности, поскольку это отражается на благополучии общества в целом. Сенатор Наталия Косыхина также высказалась по данному вопросу, связав распространение данной субкультуры с тенденцией молодежи к подражанию негативным трендам. Она указала на то, что подобные игры характерны для возрастной категории от одного до трех лет, тогда как более старшим детям следует уделять больше внимания спорту и образовательным занятиям. Нападки знаменитостей в сторону квадробики Mia Boyka на своем концерте унизила девочку-квадробера Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press В начале осени текущего года на концерте в Надыме, городе Ямало-Ненецкого автономного округа, известная исполнительница Mia Boyka пригласила на сцену маленькую девочку в костюме кошки. В ходе общения с маленькой участницей концерта певица задала ей вопрос: «Ты котенок или, не дай бог, квадробер?» Когда девочка застенчиво ответила, что она квадробер, Mia Boyka обратилась к зрителям: «Кто из вас это поддерживает?» В ответ на это фанаты певицы, в большинстве своем ровесники девочки, решительно ответили «нет». Действия певицы вызвали волну негодования в обществе и были расценены многими как публичное унижение ребенка. В защиту девочки высказались многие известные личности, среди которых певец Егор Крид, телеведущая Ксения Собчак, певица Клава Кока. Запретят ли квадроберов Виталий Милонов считает, что квадробика «не несет деструктива» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперты предполагают, что квадробика, как и многие другие молодежные субкультуры до нее, такие как готы, скины и эмо, может быть лишь временным явлением в культурном ландшафте. Подобно «частным военным компаниям», таким как «Редан», которые вызывали бурные обсуждения в обществе, эти течения со временем теряют свою актуальность и отходят на второй план. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов также считает квадробику непродолжительным трендом. «Мне кажется, квадроберы — это очень такая узкая история, которая в целом не несет деструктива. Это странноватое увлечение, которого лично я не понимаю, но думаю, что большинство подростков о нем забудут уже через год точно», — отметил он в беседе с изданием «Вечерний Санкт-Петербург». Политолог Александр Сухарь выразил мнение, что применять административные или уголовные меры против родителей квадроберов является преждевременным действием. Он указал на отсутствие доказательств того, что квадробинг является широко распространенным общественным движением, а не просто рядом изолированных инцидентов. Сухарь в разговоре с rostovgazeta.ru также выразил недоумение по поводу мнения некоторых депутатов о том, что квадробинг представляет опасность для традиционных ценностей страны. Он напомнил о разнообразии культур и традиций среди народов России и указал на проблемы в сфере семейных отношений и религиозной практики, подчеркнув расхождение между словами и делами. Поддержка и оправдания Увлечение квадробикой безобидно, если оно не перетекает в зависимость, считают эксперты Фото: Овладевающая / Wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 По словам экспертов, любые увлечения безобидны, если они не перетекают в зависимость. В детстве все представляли себя какими-нибудь зверями, подражали персонажам из мультфильмов про животных и носили костюмы зайцев, медведей и лисичек на утренниках в детских садах. Важно лишь помнить, что ребенок должен отличать игру от реальности. Если ваш ребенок стал увлекаться квадробикой, старайтесь больше уделять ему внимания и разговаривать с ним. «И возможно родители поймут, чего не хватает ребенку, в реальной жизни и реальном общении. Например, может не хватать тактильного контакта, поэтому ребенок решил стать котенком, чтобы его все гладили», — рассказала психолог Фатеева. Однако есть признаки того, что обычное детское увлечение зашло слишком далеко. Например, если квадробика заняла всю социальную жизнь ребенка или квадробер слился с образом и стал есть лишь корм для животных, гулять на поводке и разговаривать на языке зверей. Психолог подчеркивает, что ключ к здоровой психике ребенка — это общение. Критиковать, запрещать и осуждать не стоит, это лишь усугубит ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последнее время улицы российских городов стали ареной для необычного зрелища: молодые люди в масках животных, передвигающиеся на четвереньках и именующие себя «квадроберами», привлекают всеобщее внимание. Это новое увлечение подростков, ранее известное лишь в небольших кругах, теперь обсуждается на телевидении и в высших эшелонах власти. О том, кто такие квадроберы, почему с ними борются в Госдуме и опасна ли квадробика для психики ребенка — в материале URA.RU. Квадробика, известная также как квадробинг, представляет собой новаторское направление, которое сочетает в себе элементы физической активности и косплея. Этот термин произошел от слияния латинского слова «quattuor», означающего «четыре», и английского «aerobics» — «аэробика», формируя концепцию «аэробики на четырех конечностях». Участники этого движения имитируют поведение животных, передвигаясь на всех четырех конечностях в костюмах кошек, лис, собак и других животных, экспериментируют с питанием для животных и иногда даже делают выпады в сторону прохожих. Как правило, они собираются в парках. Для некоторых квадроберы — это всего лишь хобби и развлечение, в то время как для других это превращается в стиль жизни. Квадроберы имеют общие черты с фурри — субкультурой, участники которой носят меховые костюмы, изображающие персонажей из мультфильмов, аниме или комиксов, и взаимодействуют друг с другом, отождествляя себя с выбранными персонажами. Существует две точки зрения на причины, по которым подростки увлекаются такими хобби, как квадробика — взрослая и детская. В соответствующих тематических сообществах молодые люди ищут своих ровесников для общения на интересующие их темы и организации совместных мероприятий. Подростки видят в квадробике возможность выделиться из толпы и завести друзей с аналогичными интересами. Психологи рассматривают такие увлечения как часть процесса самоидентификации. В возрасте от 10 до 13 лет дети активно ищут себя, пробуя разные образы. Некоторые меняют стиль одежды, другие экспериментируют с прическами, а третьи начинают отождествлять себя с любимыми персонажами. Движение зародилось в Японии, где Кэнити Ито стал первым известным адептом квадробики. В 2008 году он прославился, пробежав 100 метров на четвереньках за 18,58 секунды и установив мировой рекорд. Позднее он улучшил свой результат и вновь вошел в Книгу рекордов Гиннесса. После публикации видео в интернете начали появляться обучающие ролики, демонстрирующие технику передвижения на четвереньках, выполнение прыжков через препятствия и другие подобные упражнения. В США квадробика распространилась как субкультура и получила дальнейшее развитие. В России же широкую популярность тема квадроберов набрала весной 2024 года, когда в социальных сетях стали массово распространяться фото и видео детей и подростков, в основном от семи до 14 лет, одетых в животные маски. Иногда образы дополняются пушистыми хвостами и мягкими лапами в виде перчаток. Недавно появившееся у детей хобби вызывает беспокойство у старшего поколения. Они опасаются, что за безобидной на первый взгляд детской игрой может скрываться деструктивное влияние. Вопросы также возникают относительно того, как это увлечение может повлиять на физическое здоровье и психическое состояние ребенка. Медицинские специалисты указывают на то, что анатомия человека приспособлена к вертикальной походке, и постоянное передвижение на четвереньках может привести к непривычной нагрузке на мышцы и суставы, что увеличивает риск травм и вывихов. Кроме того, неправильная поза во время передвижения может способствовать искривлениям и нарушениям в формировании осанки, особенно если это сочетается с прыжками и бегом. С другой стороны, имитация животных как таковая не представляет опасности и является естественным для подростков стремлением к самовыражению и желанию отличаться от взрослых. Однако эксперты подчеркивают, что такое хобби не способствует интеллектуальному развитию и может даже замедлять его. Если у ребенка нет других способов самовыражения, его поведение становится необычным, а увлечение оказывает значительное влияние на его обыденную жизнь, то рекомендуется проконсультироваться с детским психологом. По словам психолога Олеси Фатеевой, увлечение квадробикой является этапом взросления. Обычно с возрастом дети отходят от таких игр. Однако если увлечение продолжается и становится не по возрасту, это может указывать на скрытые психологические проблемы. В связи с опасениями о том, что квадробика может негативно сказываться на психике детей, представители законодательных органов России предложили ввести ограничения на данное увлечение. Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина и депутат Госдумы Татьяна Буцкая выразили мнение о необходимости борьбы с так называемым «Орденом детей-животных». Критическую позицию по отношению к квадроберам занял и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, который высказал свои мысли на первом заседании нового созыва областной Думы. Он охарактеризовал это увлечение как новую угрозу для России и «дурное веяние» с Запада, против которого, по его мнению, следует активно выступать. В начале октября депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену РФ Марии Львовой-Беловой с предложением рассмотреть вопрос о наказании за участие детей в квадробике. Он подчеркнул, что такое движение противоречит основам традиционных ценностей, которые являются приоритетными для России. Эту инициативу одобрили в Совете Федерации. В частности, Алексей Пушков, глава комиссии по конституционному законодательству и государственному строительству, выразил мнение в своем telegram-канале, что государство не должно поддерживать явления, ведущие к добровольной деградации и потере индивидуальности, поскольку это отражается на благополучии общества в целом. Сенатор Наталия Косыхина также высказалась по данному вопросу, связав распространение данной субкультуры с тенденцией молодежи к подражанию негативным трендам. Она указала на то, что подобные игры характерны для возрастной категории от одного до трех лет, тогда как более старшим детям следует уделять больше внимания спорту и образовательным занятиям. В начале осени текущего года на концерте в Надыме, городе Ямало-Ненецкого автономного округа, известная исполнительница Mia Boyka пригласила на сцену маленькую девочку в костюме кошки. В ходе общения с маленькой участницей концерта певица задала ей вопрос: «Ты котенок или, не дай бог, квадробер?» Когда девочка застенчиво ответила, что она квадробер, Mia Boyka обратилась к зрителям: «Кто из вас это поддерживает?» В ответ на это фанаты певицы, в большинстве своем ровесники девочки, решительно ответили «нет». Действия певицы вызвали волну негодования в обществе и были расценены многими как публичное унижение ребенка. В защиту девочки высказались многие известные личности, среди которых певец Егор Крид, телеведущая Ксения Собчак, певица Клава Кока. Эксперты предполагают, что квадробика, как и многие другие молодежные субкультуры до нее, такие как готы, скины и эмо, может быть лишь временным явлением в культурном ландшафте. Подобно «частным военным компаниям», таким как «Редан», которые вызывали бурные обсуждения в обществе, эти течения со временем теряют свою актуальность и отходят на второй план. Заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов также считает квадробику непродолжительным трендом. «Мне кажется, квадроберы — это очень такая узкая история, которая в целом не несет деструктива. Это странноватое увлечение, которого лично я не понимаю, но думаю, что большинство подростков о нем забудут уже через год точно», — отметил он в беседе с изданием «Вечерний Санкт-Петербург». Политолог Александр Сухарь выразил мнение, что применять административные или уголовные меры против родителей квадроберов является преждевременным действием. Он указал на отсутствие доказательств того, что квадробинг является широко распространенным общественным движением, а не просто рядом изолированных инцидентов. Сухарь в разговоре с rostovgazeta.ru также выразил недоумение по поводу мнения некоторых депутатов о том, что квадробинг представляет опасность для традиционных ценностей страны. Он напомнил о разнообразии культур и традиций среди народов России и указал на проблемы в сфере семейных отношений и религиозной практики, подчеркнув расхождение между словами и делами. По словам экспертов, любые увлечения безобидны, если они не перетекают в зависимость. В детстве все представляли себя какими-нибудь зверями, подражали персонажам из мультфильмов про животных и носили костюмы зайцев, медведей и лисичек на утренниках в детских садах. Важно лишь помнить, что ребенок должен отличать игру от реальности. Если ваш ребенок стал увлекаться квадробикой, старайтесь больше уделять ему внимания и разговаривать с ним. «И возможно родители поймут, чего не хватает ребенку, в реальной жизни и реальном общении. Например, может не хватать тактильного контакта, поэтому ребенок решил стать котенком, чтобы его все гладили», — рассказала психолог Фатеева. Однако есть признаки того, что обычное детское увлечение зашло слишком далеко. Например, если квадробика заняла всю социальную жизнь ребенка или квадробер слился с образом и стал есть лишь корм для животных, гулять на поводке и разговаривать на языке зверей. Психолог подчеркивает, что ключ к здоровой психике ребенка — это общение. Критиковать, запрещать и осуждать не стоит, это лишь усугубит ситуацию.