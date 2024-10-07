«Средневековые подходы»: Кадыров пришел в бешенство из-за высылки мигрантов из РФ

Кадыров призвал отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов

07 октября 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Кадыров призвал изменить политику высылки мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес действующей в России политики высылки мигрантов. Он подчеркнул, что применяемые методы напоминают «средневековые подходы» и не соответствуют современным реалиям. «Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он заявил, что нужно разное понимание понятий «нарушителей закона» среди мигрантов и «законопослушных». Кадыров также выразил обеспокоенность по поводу будущего миграционного потока. Он задал риторический вопрос о том, что произойдет после высылки нынешних мигрантов, указывая на вероятность приезда новых лиц из других государств без каких-либо гарантий их поведения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес действующей в России политики высылки мигрантов. Он подчеркнул, что применяемые методы напоминают «средневековые подходы» и не соответствуют современным реалиям. «Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он заявил, что нужно разное понимание понятий «нарушителей закона» среди мигрантов и «законопослушных». Кадыров также выразил обеспокоенность по поводу будущего миграционного потока. Он задал риторический вопрос о том, что произойдет после высылки нынешних мигрантов, указывая на вероятность приезда новых лиц из других государств без каких-либо гарантий их поведения.