«Средневековые подходы»: Кадыров пришел в бешенство из-за высылки мигрантов из РФ

Кадыров призвал отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов
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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров призвал изменить политику высылки мигрантов Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес действующей в России политики высылки мигрантов. Он подчеркнул, что применяемые методы напоминают «средневековые подходы» и не соответствуют современным реалиям.

«Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он заявил, что нужно разное понимание понятий «нарушителей закона» среди мигрантов и «законопослушных».

Кадыров также выразил обеспокоенность по поводу будущего миграционного потока. Он задал риторический вопрос о том, что произойдет после высылки нынешних мигрантов, указывая на вероятность приезда новых лиц из других государств без каких-либо гарантий их поведения.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес действующей в России политики высылки мигрантов. Он подчеркнул, что применяемые методы напоминают «средневековые подходы» и не соответствуют современным реалиям. «Призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он заявил, что нужно разное понимание понятий «нарушителей закона» среди мигрантов и «законопослушных». Кадыров также выразил обеспокоенность по поводу будущего миграционного потока. Он задал риторический вопрос о том, что произойдет после высылки нынешних мигрантов, указывая на вероятность приезда новых лиц из других государств без каких-либо гарантий их поведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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