Глава СК поручил разобраться с инцидентом в пункте выдачи товаров «Озон» в Сургуте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за происшествия в пункте выдачи «Озон» в Сургуте, где мужчина угрожал сотрудницам. Руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин изложит главному следователю результаты и обстоятельства, которые раскроет следствие.
«В соцмедиа сообщается, что в одном из пунктов выдачи товаров города Сургута мужчина угрожал расправой сотрудницам. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал Следкома РФ.
О происшествии сообщила «Русская Община» в Сургуте, куда обратились сотрудницы «Озона». «В пункт выдачи „Озон“ в ЖК „Дорожный“ города Сургута стал захаживать молодой человек. Вначале он спрашивал о возможности трудоустройства, а затем стал приходить ежедневно: грубил, а однажды взял в руки канцелярский нож и стал размахивать им перед сотрудницами», — указано в публикации «Русской Общины» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между женщинами возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.
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