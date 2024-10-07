Глава СК поручил разобраться с инцидентом в пункте выдачи товаров «Озон» в Сургуте

Бастрыкин взял на контроль проверку угроз сотрудницам пункта выдачи в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента в пункте выдачи "Озон", где мужчина угрожал сотрудницам
Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента в пункте выдачи "Озон", где мужчина угрожал сотрудницам Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за происшествия в пункте выдачи «Озон» в Сургуте, где мужчина угрожал сотрудницам. Руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил  Мокшин изложит главному следователю результаты и обстоятельства, которые раскроет следствие.

«В соцмедиа сообщается, что в одном из пунктов выдачи товаров города Сургута мужчина угрожал расправой сотрудницам. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал Следкома РФ.

О происшествии сообщила «Русская Община» в Сургуте, куда обратились сотрудницы «Озона». «В пункт выдачи „Озон“ в ЖК „Дорожный“ города Сургута стал захаживать молодой человек. Вначале он спрашивал о возможности трудоустройства, а затем стал приходить ежедневно: грубил, а однажды взял в руки канцелярский нож и стал размахивать им перед сотрудницами», — указано в публикации «Русской Общины» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между женщинами возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за происшествия в пункте выдачи «Озон» в Сургуте, где мужчина угрожал сотрудницам. Руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил  Мокшин изложит главному следователю результаты и обстоятельства, которые раскроет следствие. «В соцмедиа сообщается, что в одном из пунктов выдачи товаров города Сургута мужчина угрожал расправой сотрудницам. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал Следкома РФ. О происшествии сообщила «Русская Община» в Сургуте, куда обратились сотрудницы «Озона». «В пункт выдачи „Озон“ в ЖК „Дорожный“ города Сургута стал захаживать молодой человек. Вначале он спрашивал о возможности трудоустройства, а затем стал приходить ежедневно: грубил, а однажды взял в руки канцелярский нож и стал размахивать им перед сотрудницами», — указано в публикации «Русской Общины» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска избила сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries за то, что та отказалась дать ей номер директора. Конфликт между женщинами возник из-за закрытия пункта на 3 минуты раньше положенного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...