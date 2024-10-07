В Тюмени резко изменилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вирусы гриппа в Тюменской области не циркулируют
Вирусы гриппа в Тюменской области не циркулируют Фото:

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и коронавирусом за неделю снизилась на 10 и 16% соответственно. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Тюменской области за прошедшую неделю (с 30 сентября по 6 октября) отмечается снижение в сравнении с прошедшей неделей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,3% и новой коронавирусной инфекцией на 16,5%. В структуре выявленных респираторных вирусов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там же добавили, что самой эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Также необходимо носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком.

Ранее URA.RU писало, что в регионе за месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и коронавирусом за неделю снизилась на 10 и 16% соответственно. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области за прошедшую неделю (с 30 сентября по 6 октября) отмечается снижение в сравнении с прошедшей неделей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,3% и новой коронавирусной инфекцией на 16,5%. В структуре выявленных респираторных вирусов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там же добавили, что самой эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Также необходимо носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком. Ранее URA.RU писало, что в регионе за месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...