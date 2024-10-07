В Тюмени резко изменилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и коронавирусом за неделю снизилась на 10 и 16% соответственно. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В Тюменской области за прошедшую неделю (с 30 сентября по 6 октября) отмечается снижение в сравнении с прошедшей неделей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 10,3% и новой коронавирусной инфекцией на 16,5%. В структуре выявленных респираторных вирусов регистрируются вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Там же добавили, что самой эффективной профилактикой гриппа является вакцинация. Также необходимо носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком.
Ранее URA.RU писало, что в регионе за месяц заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза. За неделю с 23 по 29 сентября выявили 338 заболевших.
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