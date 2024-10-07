Baza: военкора «Тринадцатого» арестовали за насилие к представителю власти

07 октября 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Блогер Тринадцатый обвиняется в насилии против представителя власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия против представителя власти. Суд постановил арестовать Гузенко на два месяца. «Гузенко задержали на городской площади Новопавловска по статье 6.9 КоАП [потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача]. Однако во время задержания блогер оказал сопротивление и на него возбудили дело по статье „применение насилия в отношения представителя власти“», — пишет telegram-канал Baza. В ходе расследования блогер отказался от дачи показаний. Новость по теме Baza: военблогеру «Тринадцатому» грозят новые уголовные дела Кроме текущего обвинения, Гузенко также числится в федеральном розыске по делу о хулиганстве, возбужденном в конце 2021 года. В марте текущего года блогер сообщил в своем telegram-канале о снятии с ноги браслета ФСИН и отъезде в Херсонскую область. В воскресенье, 6 октября, стало известно, что против военного блогера Егора Гузенко могут быть возбуждены новые уголовные дела по обвинению в применении насилии к представителю власти и хранении и перевозке наркотиков. Официальное задержание Гузенко было оформлено лишь вечером 5 октября, после чего материалы были переданы в следственный комитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом Тринадцатый, возбуждено уголовное дело по обвинению в применении насилия против представителя власти. Суд постановил арестовать Гузенко на два месяца. «Гузенко задержали на городской площади Новопавловска по статье 6.9 КоАП [потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача]. Однако во время задержания блогер оказал сопротивление и на него возбудили дело по статье „применение насилия в отношения представителя власти“», — пишет telegram-канал Baza. В ходе расследования блогер отказался от дачи показаний. Кроме текущего обвинения, Гузенко также числится в федеральном розыске по делу о хулиганстве, возбужденном в конце 2021 года. В марте текущего года блогер сообщил в своем telegram-канале о снятии с ноги браслета ФСИН и отъезде в Херсонскую область. В воскресенье, 6 октября, стало известно, что против военного блогера Егора Гузенко могут быть возбуждены новые уголовные дела по обвинению в применении насилии к представителю власти и хранении и перевозке наркотиков. Официальное задержание Гузенко было оформлено лишь вечером 5 октября, после чего материалы были переданы в следственный комитет.