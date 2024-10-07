Правительство определит востребованные места работы в гражданской сфере для участников специальной военной операции. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 7 октября сообщил об утверждении методики формирования прогноза потребности экономики в кадрах. Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отмечает, что одна из главных задач документа — найти работу ветеранам СВО, когда они вернутся.
Прогноз о том, в каких кадрах нуждается российская экономика в целом, отдельные регионы и отрасли, будет готов к концу этого года, рассказала на совещании вице-премьер Татьяна Голикова. На основе документа определят контрольные цифры приема не только в средние специальные и высшие учебные заведения, но и на программы переподготовки кадров.
Председатель правительства подчеркнул, что люди должны понимать, какие специализации в дальнейшем будут востребованы и позволят им добиться успеха. Для этого нужно настроить систему образования под реальные потребности экономики.
Среди основных социальных задач правительства поддержка участников СВО, в том числе властям необходимо уже сейчас думать о том, чем будут заниматься нынешние контрактники и мобилизованные, когда вернутся с фронта. Кадровый прогноз правительства — один из инструментов решения этого вопроса, говорит Никита Масленников. Когда спецоперация закончится, ветеранам нужна будет работа в гражданской сфере. Многим потребуется переобучение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.