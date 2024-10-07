Нигерийский рэп, плакаты в воздухе и звонок Эрдогана: как Путина поздравляли с днем рождения

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Ему исполняется 72 года. В честь этого события рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление, ветераны СВО развернули в небе плакат с главой РФ, а президент Турции Реджеп Эрдоган тепло поздравил его по телефону. О том, кто и как поздравлял Путина с днем рождения — в материале URA.RU.
В Нигере записали рэп для Путина
Рэп-исполнители из Нигерии записали клип-поздравление российского президента. Трек на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В нем исполнители говорят о том, что российский лидер готов на все ради своего народа, он устремлен в будущее. «Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу», — гласит одна из строчек песни.
Ветераны СВО развернули в небе плакат с Путиным
Десантники, ветераны СВО, совершили прыжок с парашютом и развернули в воздухе плакат с портретом российского главы. Также главу государства поздравили ветераны СВО и участники программы «Время героев» вместе с российским певцом Николаем Расторгуевым.
«Товарищ верховный главнокомандующий, поздравляем вас с днем рожденья <...>Мы всегда верили в вас, верим и будем верить. Мы будем продолжать с той же силой и отдачей идти за вами <...> Мы желаем вам здоровья и долголетия <...> Спасибо вам, за то, что вы полностью посвятили себя нашей родине!» — сказали военнослужащие ВС РФ в видеопоздравлении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Эрдоган поздравил Путина в телефонном разговоре
Президент Турции в телефонном разговоре тепло поздравил Путина с днем рождения. Также лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию. Они обсудили актуальные вопросы и международные темы, а также договорились о личной встрече во время предстоящего саммита БРИКС в Казани. Содержание телефонного разговора передали на официальном сайте президента России.
В Китае написали поздравление Путину на небе
В небе над одним из китайских городов выстроили инсталляцию из дронов. Рядом с профилем Путина была надпись «С Днем Рождения, мистер президент!», сообщили в telegram-канале «Взгляд».
Главы Беларуси, Армении, Абхазии и других стран поздравили Путина и выразили ему благодарности
Президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении Путину отметил, что сообща удастся открыть новые горизонты. Он отметил, что Минск ценит позицию России, нацеленную на развитие отношений, его слова передали РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил российского главу и выразил надежду, что сотрудничество между Ереваном и Москвой станет более активным. Об этом сообщили в ТАСС.
Глава Абхазии Аслан Бжания в послании Путину поблагодарил его за обеспечение безопасности республики. Президент Гагаузии (автономного территориального образования на территории Молдавии) отметила, что народ автономии чувствует поддержку России и благодарен за это российскому лидеру.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Путина и подчеркнул его выдающийся вклад в возрождение мощи России. Южноосетинский лидер заявил о своей признательности за содействие в восстановлении республики и обеспечении ее безопасности. А Глава Сербии Милорад Додик поблагодарил Путина за защиту традиционных ценностей во всем мире.
Политики и деятели поздравили Путина с 72-летием
Главы присоединенных к России регионов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо выразили благодарность российскому президенту за возрождение регионов. Об этом сообщили в ТАСС.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала главе государства и дальше «стойко и мужественно» отстаивать интересы РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с Путиным Россия развивается и уверенно движется вперед. Патриарх Кирилл отметил ценностно ориентированную политику президента, которая способствует общественному согласию и солидарности.
Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил Путина с днем рождения. Он отметил желание молдаван сотрудничать, а не враждовать с Россией.
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