Попавший в больницу Гайсин нанял московских юристов для войны за отнятый бизнес

07 октября 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин сейчас проходит реабилитацию Фото: Илья Московец © URA.RU К защите свердловского бизнесмена, экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, попавшего в больницу в разгар битвы за национализированные активы, подключилась команда московских адвокатов. Они будут работать по гражданскому и уголовному делам предпринимателя, сообщил URA.RU один из адвокатов Гайсина — Вячеслав Войнов. «Малик Фавзавиевич действительно находится на лечении. Ситуация со здоровьем осложнилась, как он считает, из-за того, что с марта 2023 года на него давят различные структуры. Речи о том, чтобы прекратить борьбу, нет. Более того, к нам подключилась группа московских адвокатов. Работа кипит: идет разработка стратегии защиты. Врачи пока что считают, что Гайсин не может участвовать в судах, поэтому процессы приостановлены. Надеюсь, он пойдет на поправку в самое ближайшее время», — сказал Войнов. О том, что Гайсин был госпитализирован, URA.RU первым сообщило 3 октября. Сейчас бизнесмен проходит реабилитацию в одном из медцентров Екатеринбурга. Гайсин был задержан в прошлом году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Гайсин называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября тот же райсуд национализировал «Исеть» повторно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К защите свердловского бизнесмена, экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, попавшего в больницу в разгар битвы за национализированные активы, подключилась команда московских адвокатов. Они будут работать по гражданскому и уголовному делам предпринимателя, сообщил URA.RU один из адвокатов Гайсина — Вячеслав Войнов. «Малик Фавзавиевич действительно находится на лечении. Ситуация со здоровьем осложнилась, как он считает, из-за того, что с марта 2023 года на него давят различные структуры. Речи о том, чтобы прекратить борьбу, нет. Более того, к нам подключилась группа московских адвокатов. Работа кипит: идет разработка стратегии защиты. Врачи пока что считают, что Гайсин не может участвовать в судах, поэтому процессы приостановлены. Надеюсь, он пойдет на поправку в самое ближайшее время», — сказал Войнов. О том, что Гайсин был госпитализирован, URA.RU первым сообщило 3 октября. Сейчас бизнесмен проходит реабилитацию в одном из медцентров Екатеринбурга. Гайсин был задержан в прошлом году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Гайсин называл происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября тот же райсуд национализировал «Исеть» повторно.