Коммунальщика лишат премии за год за отключение воды в челябинском Озерске

07 октября 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Жители Озерска Челябинской области остались без воды из-за поломки на насосно-фильтровальной станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника цеха водоподготовки, по вине которого в Озерске Челябинской области отключили холодную воду, лишат премии. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер. «Произошла поломка на заборной задвижке одного из насосов на насосно-фильтровальной станции. Это связано с нарушением требований к проведению регламентных работ. За это начальнику цеха водоподготовки будет объявлен выговор. Также его лишат годовой премии, — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. Мэр Озерска уточнил, что устранять неисправность вызвали всех работников цеха. По его словам, в 21:45 коммунальщики начали заполнять систему холодной водой. К полуночи 7 октября обещали полностью восстановить подачу ресурса жителям города. Аварийное отключение воды в Озерске произошло вечером 7 октября. Восстановить подачу ресурса пообещали через несколько часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника цеха водоподготовки, по вине которого в Озерске Челябинской области отключили холодную воду, лишат премии. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер. «Произошла поломка на заборной задвижке одного из насосов на насосно-фильтровальной станции. Это связано с нарушением требований к проведению регламентных работ. За это начальнику цеха водоподготовки будет объявлен выговор. Также его лишат годовой премии, — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. Мэр Озерска уточнил, что устранять неисправность вызвали всех работников цеха. По его словам, в 21:45 коммунальщики начали заполнять систему холодной водой. К полуночи 7 октября обещали полностью восстановить подачу ресурса жителям города. Аварийное отключение воды в Озерске произошло вечером 7 октября. Восстановить подачу ресурса пообещали через несколько часов.