Коммунальщика лишат премии за год за отключение воды в челябинском Озерске

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Жители Озерска Челябинской области остались без воды из-за поломки на насосно-фильтровальной станции Фото:

Начальника цеха водоподготовки, по вине которого в Озерске Челябинской области отключили холодную воду, лишат премии. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер.

«Произошла поломка на заборной задвижке одного из насосов на насосно-фильтровальной станции. Это связано с нарушением требований к проведению регламентных работ. За это начальнику цеха водоподготовки будет объявлен выговор. Также его лишат годовой премии, — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале.

Мэр Озерска уточнил, что устранять неисправность вызвали всех работников цеха. По его словам, в 21:45 коммунальщики начали заполнять систему холодной водой. К полуночи 7 октября обещали полностью восстановить подачу ресурса жителям города.

Аварийное отключение воды в Озерске произошло вечером 7 октября. Восстановить подачу ресурса пообещали через несколько часов.

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Начальника цеха водоподготовки, по вине которого в Озерске Челябинской области отключили холодную воду, лишат премии. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер. «Произошла поломка на заборной задвижке одного из насосов на насосно-фильтровальной станции. Это связано с нарушением требований к проведению регламентных работ. За это начальнику цеха водоподготовки будет объявлен выговор. Также его лишат годовой премии, — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. Мэр Озерска уточнил, что устранять неисправность вызвали всех работников цеха. По его словам, в 21:45 коммунальщики начали заполнять систему холодной водой. К полуночи 7 октября обещали полностью восстановить подачу ресурса жителям города. Аварийное отключение воды в Озерске произошло вечером 7 октября. Восстановить подачу ресурса пообещали через несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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