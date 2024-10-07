Коммунальщика лишат премии за год за отключение воды в челябинском Озерске

Начальника цеха водоподготовки, по вине которого в Озерске Челябинской области отключили холодную воду, лишат премии. Об этом 7 октября заявил глава города Сергей Гергенрейдер.
«Произошла поломка на заборной задвижке одного из насосов на насосно-фильтровальной станции. Это связано с нарушением требований к проведению регламентных работ. За это начальнику цеха водоподготовки будет объявлен выговор. Также его лишат годовой премии, — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале.
Мэр Озерска уточнил, что устранять неисправность вызвали всех работников цеха. По его словам, в 21:45 коммунальщики начали заполнять систему холодной водой. К полуночи 7 октября обещали полностью восстановить подачу ресурса жителям города.
Аварийное отключение воды в Озерске произошло вечером 7 октября. Восстановить подачу ресурса пообещали через несколько часов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!