Челябинский город Росатома отключают от холодной воды

В Озерске отключили холодную воду
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
Воды не будет до устранения аварии на насосной станции Фото:

В Озерске (Челябинская область) 7 октября из-за выхода из строя фильтров на насосно-фильтровальной станции отключают холодное водоснабжение. Вода вернется в дома через несколько часов, сообщил в социальных сетях глава города Сергей Гергенрейдер.

«Из-за повышения мутности воды в Иртяше, вышли из строя два фильтра на насосно-фильтровальной станции. Сейчас идет работа по регенерации фильтров, специалисты обещают решить проблему в течение двух-трех часов», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале.

По его словам, после починки фильтров резервуары наполнят и запустят воду в город. Ориентировочное время окончания работ 22:00 7 октября.

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В Озерске (Челябинская область) 7 октября из-за выхода из строя фильтров на насосно-фильтровальной станции отключают холодное водоснабжение. Вода вернется в дома через несколько часов, сообщил в социальных сетях глава города Сергей Гергенрейдер. «Из-за повышения мутности воды в Иртяше, вышли из строя два фильтра на насосно-фильтровальной станции. Сейчас идет работа по регенерации фильтров, специалисты обещают решить проблему в течение двух-трех часов», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. По его словам, после починки фильтров резервуары наполнят и запустят воду в город. Ориентировочное время окончания работ 22:00 7 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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