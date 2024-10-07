Челябинский город Росатома отключают от холодной воды

В Озерске отключили холодную воду

07 октября 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Воды не будет до устранения аварии на насосной станции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске (Челябинская область) 7 октября из-за выхода из строя фильтров на насосно-фильтровальной станции отключают холодное водоснабжение. Вода вернется в дома через несколько часов, сообщил в социальных сетях глава города Сергей Гергенрейдер. «Из-за повышения мутности воды в Иртяше, вышли из строя два фильтра на насосно-фильтровальной станции. Сейчас идет работа по регенерации фильтров, специалисты обещают решить проблему в течение двух-трех часов», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. По его словам, после починки фильтров резервуары наполнят и запустят воду в город. Ориентировочное время окончания работ 22:00 7 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске (Челябинская область) 7 октября из-за выхода из строя фильтров на насосно-фильтровальной станции отключают холодное водоснабжение. Вода вернется в дома через несколько часов, сообщил в социальных сетях глава города Сергей Гергенрейдер. «Из-за повышения мутности воды в Иртяше, вышли из строя два фильтра на насосно-фильтровальной станции. Сейчас идет работа по регенерации фильтров, специалисты обещают решить проблему в течение двух-трех часов», — написал Гергенрейдер в своем telegram-канале. По его словам, после починки фильтров резервуары наполнят и запустят воду в город. Ориентировочное время окончания работ 22:00 7 октября.