07 октября 2024

«Строки из него лились»: друг рассказал о рэпере, найденном мертвым в Екатеринбурге

Рэпер из Екатеринбурга MC Bandit перед смертью развелся и жил в гараже
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Бражникову в мае исполнилось 40 лет
Алексею Бражникову в мае исполнилось 40 лет Фото:

Рэпер из Екатеринбурга Алексей Бражников (MC Bandit), найденный мертвым, был творческим, идейным и веселым. Несколько лет назад музыкант развелся и стал жить в гараже, где он обустроил студию звукозаписи. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.

«Строки из него просто лились. В компании было легко с ним общаться. В прошлом году обращался к нему за помощью в написании трека, так очень много идей подал! Он один оставался в андерграунде. Светлая ему память», — сказал собеседник агентства.

Тело артиста обнаружили вечером 7 октября в гараже в районе улиц Калинина и Красных Борцов (Уралмаш). Там же, по словам знакомого, музыкант жил последние три-четыре года после развода.

Рядом с гаражом есть офис управляющей компании. Вероятно, по этой причине на место происшествия приезжали сотрудники ЧОП «Сова». «Были и полицейские. Они появились в районе 17 часов, через четыре часа у гаража стояла только машина „Совы“, сотрудник ходил там, все двери были открыты», — сказала URA.RU очевидица.

Точная причина смерти неизвестна. Тело забрали работники похоронной службы. Подробнее об артисте — в специальном материале агентства.

Гараж, где нашли труп
Гараж, где нашли труп
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Рэпер из Екатеринбурга Алексей Бражников (MC Bandit), найденный мертвым, был творческим, идейным и веселым. Несколько лет назад музыкант развелся и стал жить в гараже, где он обустроил студию звукозаписи. Об этом URA.RU рассказал его знакомый. «Строки из него просто лились. В компании было легко с ним общаться. В прошлом году обращался к нему за помощью в написании трека, так очень много идей подал! Он один оставался в андерграунде. Светлая ему память», — сказал собеседник агентства. Тело артиста обнаружили вечером 7 октября в гараже в районе улиц Калинина и Красных Борцов (Уралмаш). Там же, по словам знакомого, музыкант жил последние три-четыре года после развода. Рядом с гаражом есть офис управляющей компании. Вероятно, по этой причине на место происшествия приезжали сотрудники ЧОП «Сова». «Были и полицейские. Они появились в районе 17 часов, через четыре часа у гаража стояла только машина „Совы“, сотрудник ходил там, все двери были открыты», — сказала URA.RU очевидица. Точная причина смерти неизвестна. Тело забрали работники похоронной службы. Подробнее об артисте — в специальном материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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