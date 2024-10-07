«Строки из него лились»: друг рассказал о рэпере, найденном мертвым в Екатеринбурге

Рэпер из Екатеринбурга Алексей Бражников (MC Bandit), найденный мертвым, был творческим, идейным и веселым. Несколько лет назад музыкант развелся и стал жить в гараже, где он обустроил студию звукозаписи. Об этом URA.RU рассказал его знакомый.
«Строки из него просто лились. В компании было легко с ним общаться. В прошлом году обращался к нему за помощью в написании трека, так очень много идей подал! Он один оставался в андерграунде. Светлая ему память», — сказал собеседник агентства.
Тело артиста обнаружили вечером 7 октября в гараже в районе улиц Калинина и Красных Борцов (Уралмаш). Там же, по словам знакомого, музыкант жил последние три-четыре года после развода.
Рядом с гаражом есть офис управляющей компании. Вероятно, по этой причине на место происшествия приезжали сотрудники ЧОП «Сова». «Были и полицейские. Они появились в районе 17 часов, через четыре часа у гаража стояла только машина „Совы“, сотрудник ходил там, все двери были открыты», — сказала URA.RU очевидица.
Точная причина смерти неизвестна. Тело забрали работники похоронной службы. Подробнее об артисте — в специальном материале агентства.
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