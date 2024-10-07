Центробанк объявил «Монетную неделю» в России

Центральный Банк России объявил о запуске акции «монетная неделя», которая продлится до 20 октября. В рамках этой инициативы жители России получат возможность обменять свои монеты на бумажные деньги не только в банковских учреждениях, но и в сетевых магазинах. Кроме того, монеты можно будет внести на свой банковский счет.
«В мероприятии примут участие около 4 000 подразделений. 159 банков и более 3 500 торговых точек», — указали в ЦБ на официальном сайте.
По данным финансового регулятора, во время аналогичной весенней кампании жители страны сдали в банки более 31 миллиона монет. Центробанк также недавно сообщил о выпуске в обращение новой инвестиционной золотой монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей.
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