07 октября 2024

De Telegraaf: в Нидерландах резко сократили замороженные российские активы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма активов могла уменьшиться из-за разблокировки
Сумма активов могла уменьшиться из-за разблокировки Фото:

Голландские финансовые учреждения с начала текущего года могли разблокировать значительную часть российских активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на доклад, переданный в парламент главой МИД Нидерландов.

«На 1 июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах составляла всего 97,2 млн евро... Эта значительно ниже, чем общая сумма замороженных активов в 660 млн евро, зарегистрированная с момента принятия первых пакетов санкций в отношении России», — пишет De Telegraaf со ссылкой на отчет.

По информации издания, активы на сумму свыше 1,5 млрд евро были разблокированы с одобрения министерства. Механизмы разблокировки включали предоставление исключений для проведения платежей и временное приостановление действия санкций в отношении определенных компаний. Например, 230 млн евро были разморожены для компании, которая смогла «формально дистанцироваться» от российского владельца, используя специальные юридические конструкции.

С начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительное число российских активов. В МИД России предупреждали, что в момент, когда Запад начнет изымать российские доходы за счет замороженных активов, в отношении иностранных государств будут применены аналогичные действия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Голландские финансовые учреждения с начала текущего года могли разблокировать значительную часть российских активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на доклад, переданный в парламент главой МИД Нидерландов. «На 1 июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах составляла всего 97,2 млн евро... Эта значительно ниже, чем общая сумма замороженных активов в 660 млн евро, зарегистрированная с момента принятия первых пакетов санкций в отношении России», — пишет De Telegraaf со ссылкой на отчет. По информации издания, активы на сумму свыше 1,5 млрд евро были разблокированы с одобрения министерства. Механизмы разблокировки включали предоставление исключений для проведения платежей и временное приостановление действия санкций в отношении определенных компаний. Например, 230 млн евро были разморожены для компании, которая смогла «формально дистанцироваться» от российского владельца, используя специальные юридические конструкции. С начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительное число российских активов. В МИД России предупреждали, что в момент, когда Запад начнет изымать российские доходы за счет замороженных активов, в отношении иностранных государств будут применены аналогичные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...