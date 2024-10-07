De Telegraaf: в Нидерландах резко сократили замороженные российские активы

Голландские финансовые учреждения с начала текущего года могли разблокировать значительную часть российских активов. Об этом сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на доклад, переданный в парламент главой МИД Нидерландов.
«На 1 июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах составляла всего 97,2 млн евро... Эта значительно ниже, чем общая сумма замороженных активов в 660 млн евро, зарегистрированная с момента принятия первых пакетов санкций в отношении России», — пишет De Telegraaf со ссылкой на отчет.
По информации издания, активы на сумму свыше 1,5 млрд евро были разблокированы с одобрения министерства. Механизмы разблокировки включали предоставление исключений для проведения платежей и временное приостановление действия санкций в отношении определенных компаний. Например, 230 млн евро были разморожены для компании, которая смогла «формально дистанцироваться» от российского владельца, используя специальные юридические конструкции.
С начала спецоперации на Украине западные страны заморозили значительное число российских активов. В МИД России предупреждали, что в момент, когда Запад начнет изымать российские доходы за счет замороженных активов, в отношении иностранных государств будут применены аналогичные действия.
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