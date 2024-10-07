07 октября 2024

Незнание мигрантами русского языка стало проблемой для бизнеса России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., словарь русского языка
Претенденты на вакансии не сдают экзамен по русскому языку, что стало проблемой для российских компаний Фото:

Российские компании сталкиваются с трудностями при привлечении мигрантов к работе из-за того, что претенденты из других стран не знают русский язык. Об этом говорится в данных опроса Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Более 37% компаний указывают на то, что претенденты на вакансии не сдают экзамен по русскому языку. Также они отмечают, что сроки экзаменов слишком короткие», — указано в данных опроса, с которыми ознакомился РБК.

К основным трудностям при найме мигрантов в 2024 году относятся: несдача экзаменов по русскому языку, отсутствие нужных специалистов на рынке и запрет на их привлечение. Иностранные работники есть у 27% крупного бизнеса, чаще всего их доля не превышает 10% занятых.

Сообщалось, что Минобрнауки РФ усложнит экзамен по русскому языку для иностранных работников. Ведомство одобрило предложение включить устную часть в экзамен, необходимый для получения трудового патента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские компании сталкиваются с трудностями при привлечении мигрантов к работе из-за того, что претенденты из других стран не знают русский язык. Об этом говорится в данных опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. «Более 37% компаний указывают на то, что претенденты на вакансии не сдают экзамен по русскому языку. Также они отмечают, что сроки экзаменов слишком короткие», — указано в данных опроса, с которыми ознакомился РБК. К основным трудностям при найме мигрантов в 2024 году относятся: несдача экзаменов по русскому языку, отсутствие нужных специалистов на рынке и запрет на их привлечение. Иностранные работники есть у 27% крупного бизнеса, чаще всего их доля не превышает 10% занятых. Сообщалось, что Минобрнауки РФ усложнит экзамен по русскому языку для иностранных работников. Ведомство одобрило предложение включить устную часть в экзамен, необходимый для получения трудового патента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...