Незнание мигрантами русского языка стало проблемой для бизнеса России

Российские компании сталкиваются с трудностями при привлечении мигрантов к работе из-за того, что претенденты из других стран не знают русский язык. Об этом говорится в данных опроса Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Более 37% компаний указывают на то, что претенденты на вакансии не сдают экзамен по русскому языку. Также они отмечают, что сроки экзаменов слишком короткие», — указано в данных опроса, с которыми ознакомился РБК.
К основным трудностям при найме мигрантов в 2024 году относятся: несдача экзаменов по русскому языку, отсутствие нужных специалистов на рынке и запрет на их привлечение. Иностранные работники есть у 27% крупного бизнеса, чаще всего их доля не превышает 10% занятых.
Сообщалось, что Минобрнауки РФ усложнит экзамен по русскому языку для иностранных работников. Ведомство одобрило предложение включить устную часть в экзамен, необходимый для получения трудового патента.
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Российские компании сталкиваются с трудностями при привлечении мигрантов к работе из-за того, что претенденты из других стран не знают русский язык. Об этом говорится в данных опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. «Более 37% компаний указывают на то, что претенденты на вакансии не сдают экзамен по русскому языку. Также они отмечают, что сроки экзаменов слишком короткие», — указано в данных опроса, с которыми ознакомился РБК. К основным трудностям при найме мигрантов в 2024 году относятся: несдача экзаменов по русскому языку, отсутствие нужных специалистов на рынке и запрет на их привлечение. Иностранные работники есть у 27% крупного бизнеса, чаще всего их доля не превышает 10% занятых. Сообщалось, что Минобрнауки РФ усложнит экзамен по русскому языку для иностранных работников. Ведомство одобрило предложение включить устную часть в экзамен, необходимый для получения трудового патента.