В небе над Челябинской областью ночью 8 октября заметили северное сияние. Жители поделились кадрами в социальных сетях.
«Прямо сейчас может наблюдаться яркое полярное сияние в низких широтах. Снимок из Остроленского поселка Челябинской области», — написал под фотографией Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor.
Необычное свечение также зафиксировали в Ленинградской, Архангельской, Кемеровской, Волгоградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Жители некоторых регионов страны отметили, что не увидели свечений из-за пасмурной погоды.
Северное сияние — это естественное явление, которое происходит во время соприкосновения солнечного ветра с магнитным полем Земли. Интенсивность и яркость северного сияния зависят от различных факторов, таких как активность солнца, атмосферное давление и погодные условия.
Днем ранее, 7 октября, жители региона также наблюдали северное сияние. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.
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