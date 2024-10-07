07 октября 2024

Редкое природное явление озарило небо над Челябинском. Фото

Жители Челябинска 8 октября наблюдали северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, северное сияние
Северное сияние осветило небо над Челябинском. Архивное фото Фото:

В небе над Челябинской областью ночью 8 октября заметили северное сияние. Жители поделились кадрами в социальных сетях.

«Прямо сейчас может наблюдаться яркое полярное сияние в низких широтах. Снимок из Остроленского поселка Челябинской области», — написал под фотографией Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor.

Необычное свечение также зафиксировали в Ленинградской, Архангельской, Кемеровской, Волгоградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Жители некоторых регионов страны отметили, что не увидели свечений из-за пасмурной погоды.

Северное сияние — это естественное явление, которое происходит во время соприкосновения солнечного ветра с магнитным полем Земли. Интенсивность и яркость северного сияния зависят от различных факторов, таких как активность солнца, атмосферное давление и погодные условия.

Днем ранее, 7 октября, жители региона также наблюдали северное сияние. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.

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В небе над Челябинской областью ночью 8 октября заметили северное сияние. Жители поделились кадрами в социальных сетях. «Прямо сейчас может наблюдаться яркое полярное сияние в низких широтах. Снимок из Остроленского поселка Челябинской области», — написал под фотографией Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба Starvisor. Необычное свечение также зафиксировали в Ленинградской, Архангельской, Кемеровской, Волгоградской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Жители некоторых регионов страны отметили, что не увидели свечений из-за пасмурной погоды. Северное сияние — это естественное явление, которое происходит во время соприкосновения солнечного ветра с магнитным полем Земли. Интенсивность и яркость северного сияния зависят от различных факторов, таких как активность солнца, атмосферное давление и погодные условия. Днем ранее, 7 октября, жители региона также наблюдали северное сияние. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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