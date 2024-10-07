Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином

08 октября 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Челябинская область вновь стала лидером среди субъектов по ценам на топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена на топливо марки АИ-92 по России. По состоянию на конец сентября она составила 50,02 рубля за литр, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП). «В Челябинской области наиболее доступный бензин среди всех субъектов РФ — 50,02 рубля за литр. Второе место занимает республика Коми, третье — Курганская область», — уточнили в КСП. Наиболее дорогой бензин в Магаданской области — 68,43 рубля за литр. Также в лидерах среди субъектов с наибольшей стоимостью топлива Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Как писало URA.RU ранее, по состоянию на август Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином. Тогда литр АИ-92 оценивался в 49,56 рубля за литр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена на топливо марки АИ-92 по России. По состоянию на конец сентября она составила 50,02 рубля за литр, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП). «В Челябинской области наиболее доступный бензин среди всех субъектов РФ — 50,02 рубля за литр. Второе место занимает республика Коми, третье — Курганская область», — уточнили в КСП. Наиболее дорогой бензин в Магаданской области — 68,43 рубля за литр. Также в лидерах среди субъектов с наибольшей стоимостью топлива Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Как писало URA.RU ранее, по состоянию на август Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином. Тогда литр АИ-92 оценивался в 49,56 рубля за литр.