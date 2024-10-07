В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена на топливо марки АИ-92 по России. По состоянию на конец сентября она составила 50,02 рубля за литр, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП).
«В Челябинской области наиболее доступный бензин среди всех субъектов РФ — 50,02 рубля за литр. Второе место занимает республика Коми, третье — Курганская область», — уточнили в КСП.
Наиболее дорогой бензин в Магаданской области — 68,43 рубля за литр. Также в лидерах среди субъектов с наибольшей стоимостью топлива Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.
Как писало URA.RU ранее, по состоянию на август Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином. Тогда литр АИ-92 оценивался в 49,56 рубля за литр.
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