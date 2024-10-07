07 октября 2024

Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, лукойл, горючее
Челябинская область вновь стала лидером среди субъектов по ценам на топливо Фото:

В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена на топливо марки АИ-92 по России. По состоянию на конец сентября она составила 50,02 рубля за литр, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП).

«В Челябинской области наиболее доступный бензин среди всех субъектов РФ — 50,02 рубля за литр. Второе место занимает республика Коми, третье — Курганская область», — уточнили в КСП.

Наиболее дорогой бензин в Магаданской области — 68,43 рубля за литр. Также в лидерах среди субъектов с наибольшей стоимостью топлива Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.

Как писало URA.RU ранее, по состоянию на август Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином. Тогда литр АИ-92 оценивался в 49,56 рубля за литр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области зафиксирована самая низкая цена на топливо марки АИ-92 по России. По состоянию на конец сентября она составила 50,02 рубля за литр, сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП). «В Челябинской области наиболее доступный бензин среди всех субъектов РФ — 50,02 рубля за литр. Второе место занимает республика Коми, третье — Курганская область», — уточнили в КСП. Наиболее дорогой бензин в Магаданской области — 68,43 рубля за литр. Также в лидерах среди субъектов с наибольшей стоимостью топлива Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Как писало URA.RU ранее, по состоянию на август Челябинская область возглавила список регионов с самым дешевым бензином. Тогда литр АИ-92 оценивался в 49,56 рубля за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...