07 октября 2024

За год квартиры в Челябинске подорожали почти на четверть

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость одного квадратного метра в челябинской квартире приближается к 100 тысячам рублей Фото:

В августе 2024 года квартиры на вторичном рынке Челябинска стали дороже на 18,3 тысячи рублей за квадратный метр. Они прибавили в цене 23 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Стоимость приближается к 100 тысячам рублей за «квадрат». Такие данные приводят аналитики крупного агентства недвижимости.

«Удельная цена предложения в августе составила в среднем 97,8 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость одного квадрата в однокомнатной квартире достигла 104 тысяч рублей, в двухкомнатной — 96,5 тысячи, в трехкомнатной — 92 тысячи», — отмечают в компании «Этажи».

Специалисты в области недвижимости подметили: в августе двое из трех покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Каждый третий предпочел двухкомнатную. Средняя площадь приобретаемого жилья сократилась до 37,44 квадратного метра с 43,83 метра в прошлом году.

Аналитики «Яндекс Недвижимости» солидарны с коллегами-риелторами. Ранее сервис сообщал, что один квадратный метр жилья на вторичном рынке Челябинска обойдется в 95 тысяч рублей.

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В августе 2024 года квартиры на вторичном рынке Челябинска стали дороже на 18,3 тысячи рублей за квадратный метр. Они прибавили в цене 23 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Стоимость приближается к 100 тысячам рублей за «квадрат». Такие данные приводят аналитики крупного агентства недвижимости. «Удельная цена предложения в августе составила в среднем 97,8 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость одного квадрата в однокомнатной квартире достигла 104 тысяч рублей, в двухкомнатной — 96,5 тысячи, в трехкомнатной — 92 тысячи», — отмечают в компании «Этажи». Специалисты в области недвижимости подметили: в августе двое из трех покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Каждый третий предпочел двухкомнатную. Средняя площадь приобретаемого жилья сократилась до 37,44 квадратного метра с 43,83 метра в прошлом году. Аналитики «Яндекс Недвижимости» солидарны с коллегами-риелторами. Ранее сервис сообщал, что один квадратный метр жилья на вторичном рынке Челябинска обойдется в 95 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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