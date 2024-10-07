За год квартиры в Челябинске подорожали почти на четверть

08 октября 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

Стоимость одного квадратного метра в челябинской квартире приближается к 100 тысячам рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе 2024 года квартиры на вторичном рынке Челябинска стали дороже на 18,3 тысячи рублей за квадратный метр. Они прибавили в цене 23 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Стоимость приближается к 100 тысячам рублей за «квадрат». Такие данные приводят аналитики крупного агентства недвижимости. «Удельная цена предложения в августе составила в среднем 97,8 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость одного квадрата в однокомнатной квартире достигла 104 тысяч рублей, в двухкомнатной — 96,5 тысячи, в трехкомнатной — 92 тысячи», — отмечают в компании «Этажи». Специалисты в области недвижимости подметили: в августе двое из трех покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Каждый третий предпочел двухкомнатную. Средняя площадь приобретаемого жилья сократилась до 37,44 квадратного метра с 43,83 метра в прошлом году. Аналитики «Яндекс Недвижимости» солидарны с коллегами-риелторами. Ранее сервис сообщал, что один квадратный метр жилья на вторичном рынке Челябинска обойдется в 95 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В августе 2024 года квартиры на вторичном рынке Челябинска стали дороже на 18,3 тысячи рублей за квадратный метр. Они прибавили в цене 23 процента по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Стоимость приближается к 100 тысячам рублей за «квадрат». Такие данные приводят аналитики крупного агентства недвижимости. «Удельная цена предложения в августе составила в среднем 97,8 тысячи рублей за квадратный метр. Стоимость одного квадрата в однокомнатной квартире достигла 104 тысяч рублей, в двухкомнатной — 96,5 тысячи, в трехкомнатной — 92 тысячи», — отмечают в компании «Этажи». Специалисты в области недвижимости подметили: в августе двое из трех покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Каждый третий предпочел двухкомнатную. Средняя площадь приобретаемого жилья сократилась до 37,44 квадратного метра с 43,83 метра в прошлом году. Аналитики «Яндекс Недвижимости» солидарны с коллегами-риелторами. Ранее сервис сообщал, что один квадратный метр жилья на вторичном рынке Челябинска обойдется в 95 тысяч рублей.