«Коммерсант»: в России хотят строить крематории при участии государства

08 октября 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Сейчас в России большая часть крематориев находится в частном владении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предлагают строить крематории с участием государства. Изменения в закон о государственно-частном партнерстве предложены для стимулирования развития этой сферы, так как большинство крематориев находятся в частных руках и запуск новых объектов затруднен. «В Госдуме хотят разрешить государственно-частные крематории. Неактуальность похоронного законодательства и низкий уровень мотивации частного бизнеса по развитию в этой сфере стимулировали законодателей предложить изменения к закону о государственно-частном партнерстве, включив туда операторов крематориев», — передает «Коммерсант». Депутат Госдумы Светлана Разворотнева 2 октября 2024 года направила поправки к закону №224-ФЗ, предлагая включить строительство крематориев и других объектов для погребения умерших в перечень проектов, реализуемых по модели государственно-частного партнерства. Предложение направлено на рассмотрение главе координационного совета по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» Владимиру Васильеву. Ранее Владимир Родькин, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России, указал на возрастающую популярность кремации среди россиян. Это произошло из-за ее экономической выгоды по сравнению с традиционными похоронами, особенно в контексте увеличения стоимости похоронной атрибутики и услуг. Согласно данным Росстата, в июне 2024 года стоимость рытья могилы увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти десяти тысяч рублей, а цена гроба выросла на 11%, до 7 600 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предлагают строить крематории с участием государства. Изменения в закон о государственно-частном партнерстве предложены для стимулирования развития этой сферы, так как большинство крематориев находятся в частных руках и запуск новых объектов затруднен. «В Госдуме хотят разрешить государственно-частные крематории. Неактуальность похоронного законодательства и низкий уровень мотивации частного бизнеса по развитию в этой сфере стимулировали законодателей предложить изменения к закону о государственно-частном партнерстве, включив туда операторов крематориев», — передает «Коммерсант». Депутат Госдумы Светлана Разворотнева 2 октября 2024 года направила поправки к закону №224-ФЗ, предлагая включить строительство крематориев и других объектов для погребения умерших в перечень проектов, реализуемых по модели государственно-частного партнерства. Предложение направлено на рассмотрение главе координационного совета по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» Владимиру Васильеву. Ранее Владимир Родькин, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России, указал на возрастающую популярность кремации среди россиян. Это произошло из-за ее экономической выгоды по сравнению с традиционными похоронами, особенно в контексте увеличения стоимости похоронной атрибутики и услуг. Согласно данным Росстата, в июне 2024 года стоимость рытья могилы увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти десяти тысяч рублей, а цена гроба выросла на 11%, до 7 600 рублей.