Стало известно, как россияне экономят на похоронах

Родькин: россияне чаще выбирают кремацию, которая дешевле похорон в земле

19 августа 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

Люди стремятся сэкономить на погребении из-за подорожания похоронной атрибутики Фото: Илья Московец © URA.RU Россияне чаще выбирают кремацию, которая в среднем обходится в два раза дешевле похорон в земле. Люди стремятся сэкономить на погребении на фоне подорожания атрибутики и услуг агентств, говорит вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. «Граждане все чаще выбирают кремацию, которая обходится в среднем вдвое дешевле похорон в земле, и получают на такое погребение субсидии в муниципалитетах. Люди пытаются экономить на погребении на фоне подорожания атрибутики для захоронений и агентских услуг», — говорит Родькин, пишет « Коммерсант ». В июне 2024 года рытье могилы в среднем подорожало на 15% год к году — сейчас стоит почти десять тысяч рублей. Гроб подорожал на 11% год к году — до 7 600 рублей, говорится в данных Росстата. Госдума ранее взялась за ценообразование похоронных домов. Депутаты намерены урегулировать ситуацию в сфере похоронного бизнеса. Также планируется создать реестр допущенных организаций, где люди могут посмотреть, сравнить цены, рассказала депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне чаще выбирают кремацию, которая в среднем обходится в два раза дешевле похорон в земле. Люди стремятся сэкономить на погребении на фоне подорожания атрибутики и услуг агентств, говорит вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. «Граждане все чаще выбирают кремацию, которая обходится в среднем вдвое дешевле похорон в земле, и получают на такое погребение субсидии в муниципалитетах. Люди пытаются экономить на погребении на фоне подорожания атрибутики для захоронений и агентских услуг», — говорит Родькин, пишет «Коммерсант». В июне 2024 года рытье могилы в среднем подорожало на 15% год к году — сейчас стоит почти десять тысяч рублей. Гроб подорожал на 11% год к году — до 7 600 рублей, говорится в данных Росстата. Госдума ранее взялась за ценообразование похоронных домов. Депутаты намерены урегулировать ситуацию в сфере похоронного бизнеса. Также планируется создать реестр допущенных организаций, где люди могут посмотреть, сравнить цены, рассказала депутат Госдумы РФ (автор нового законопроекта) Светлана Разворотнева, пишет «Национальная служба новостей».