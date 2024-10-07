07 октября 2024

Прокурор запросил 17 лет колонии одному из экс-чиновников Минобороны РФ

Прокурор запросил 17 лет колонии экс-чиновнику Минобороны РФ Дмитрию Куракину
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По версии обвинения, чиновник организовал незаконную вырубку леса
По версии обвинения, чиновник организовал незаконную вырубку леса Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрию Куракину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст выступления государственного обвинителя.

«Прошу назначить наказание Куракину в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 500 млн рублей», — передает агентство со ссылкой на слова прокурора. Также гособвинение запросило для Куракина лишение права занимать ряд должностей в государственных органах, а также в ВС РФ.

Кроме Куракина в деле фигурируют другие высокопоставленные лица, в том числе его первый заместитель Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ана. Им также предъявлены серьезные обвинения в коррупции.

Куракин был арестован в ноябре 2023 года, после чего переведен под домашний арест. По версии стороны обвинения, экс-директор департамента имущественных отношений Минобороны РФ вместе с коллегами незаконно вырубали лес. Предположительно, Куракин по фальшивым документам организовал на территории воинских частей Западного военного округа вырубку здорового леса, но подавалось она видом санитарной.

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Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрию Куракину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст выступления государственного обвинителя. «Прошу назначить наказание Куракину в виде 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере 500 млн рублей», — передает агентство со ссылкой на слова прокурора. Также гособвинение запросило для Куракина лишение права занимать ряд должностей в государственных органах, а также в ВС РФ. Кроме Куракина в деле фигурируют другие высокопоставленные лица, в том числе его первый заместитель Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ана. Им также предъявлены серьезные обвинения в коррупции. Куракин был арестован в ноябре 2023 года, после чего переведен под домашний арест. По версии стороны обвинения, экс-директор департамента имущественных отношений Минобороны РФ вместе с коллегами незаконно вырубали лес. Предположительно, Куракин по фальшивым документам организовал на территории воинских частей Западного военного округа вырубку здорового леса, но подавалось она видом санитарной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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