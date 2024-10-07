Губернатор ХМАО Руслан Кухарук урежет куратору внутриполитического блока — своему первому заместителю Алексею Шипилову — полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщают, что главный идеолог Югры потеряет статус первого вице-губернатора и контроль над кадровым блоком в новом составе правительства.
«Шипилов потеряет статус первого замглавы региона и кадровый блок, который перейдет под контроль нового главы аппарата губернатора Ирины Чудовой. Но при этом сохранит пост замгубернатора и по-прежнему будет отвечать за внутреннюю и молодежную политику, патриотику и добровольчество», — отмечает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Шипилов сохранится в новом составе правительства. Однако его полномочия могут измениться.
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