07 октября 2024

Кухарук урежет главному идеологу ХМАО полномочия после обновления состава правительства. Инсайд

Шипилов потеряет статус первого вице-губернатора ХМАО и контроль над кадрами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Шипилов назначен первым вице-губернатором ХМАО в январе 2017 года
Алексей Шипилов назначен первым вице-губернатором ХМАО в январе 2017 года Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук урежет куратору внутриполитического блока — своему первому заместителю Алексею Шипилову — полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщают, что главный идеолог Югры потеряет статус первого вице-губернатора и контроль над кадровым блоком в новом составе правительства.

«Шипилов потеряет статус первого замглавы региона и кадровый блок, который перейдет под контроль нового главы аппарата губернатора Ирины Чудовой. Но при этом сохранит пост замгубернатора и по-прежнему будет отвечать за внутреннюю и молодежную политику, патриотику и добровольчество», — отмечает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шипилов сохранится в новом составе правительства. Однако его полномочия могут измениться.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук урежет куратору внутриполитического блока — своему первому заместителю Алексею Шипилову — полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщают, что главный идеолог Югры потеряет статус первого вице-губернатора и контроль над кадровым блоком в новом составе правительства. «Шипилов потеряет статус первого замглавы региона и кадровый блок, который перейдет под контроль нового главы аппарата губернатора Ирины Чудовой. Но при этом сохранит пост замгубернатора и по-прежнему будет отвечать за внутреннюю и молодежную политику, патриотику и добровольчество», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шипилов сохранится в новом составе правительства. Однако его полномочия могут измениться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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