Депутат-миллиардер мстит свердловскому мэру через силовиков

Вячеслав Брозовский написал заявление в СК на мэра Березовского Писцова

08 октября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Окружение Вячеслава Брозовского при этом настаивает, что в интриге на выборах он не участвует Фото: Илья Московец © URA.RU Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (ГК Brozex) добивается возбуждения уголовного дела в отношении главы Березовского Евгения Писцова. Как стало известно URA.RU, с его подачи в Следственный комитет поступило заявление с просьбой проверить крупную земельную сделку горадминистрации. В ноябре 2023-го мэрия заключила договор мены с компанией «Жилстрой»: за принадлежащий ей участок на улице Строителей — в центре города — фирма получила три участка на улице Первомайской, примыкающие к логопарку Брозовского. Впоследствии «Жилстрой» продал эту землю застройщику «Философия идеалистов». В один из дней эта компания, пользуясь своим правом, выставила забор, фактически парализовав работу складов Брозовского. И тому пришлось выкупать землю за 81 млн. Считается, что это до предела обострило отношения между давно воевавшими Брозовским и Писцовым (хотя в начале 2010-х они были соратниками). Брозовский весной 2024-го принес уголовную — как он считает — фактуру на Писцова в губернаторскую резиденцию и попросил отправить мэра в отставку. Но там якобы посчитали, что оснований для этого и доказательств недостаточно, поделился с URA.RU наблюдающий за конфликтом госслужащий. Заявление в СК Брозовский (через своего подчиненного) подал в конце августа — после того, как в налоговую «пришла анонимка» против его компаний, сообщил источник в окружении депутата-бизнесмена. «В этой анонимке Брозовский увидел след Писцова и решил действовать через правоохранителей», — поделился собеседник. По его данным, в ближайшие дни силовики завершат проверку на предмет равноценности участков на Строителей и Первомайской. По ее итогам и будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе. Прямо сейчас в Березовском проходят выборы мэра (решение примет местная дума по итогам конкурса). И у Писцова реальные проблемы: большинство депутатов не готово его поддержать. Переизбраться Евгению Писцову будет непросто Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Внутриполитический блок резиденции губернатора убежден, что недовольных координирует именно Брозовский. В то время как в команде бизнесмена настаивают, что Брозовский контролирует лишь два голоса из 25, а лидером фронды в действительности является спикер думы Алексей Горевой, выдвинувшийся в мэры против Писцова. «Писцов сам испортил отношения с депутатами и председателем думы, противоречия копились годами. У Горевого есть собственные деньги на эту битву — он же контролирует местный хлебокомбинат», — уверяет источник. Сам Брозовский на запрос журналиста по теме не ответил. Известно, что жалобу на Писцова в прокуратуру ранее направил и Никита Соловьев, помощник другого депутата заксобрания — Вячеслава Вегнера. По словам третьего собеседника URA.RU, с соответствующей просьбой к Вегнеру обратился якобы Горевой. «Они давние товарищи», — знает источник. Проверку по заявлению Соловьева СК продлил до 1 ноября, утверждает четвертый источник URA.RU. Горевой, отвечая на вопросы корреспондента, заявил, что представляет «интересы жителей», а не Брозовского. Свою причастность к заявлению на Писцова в прокуратуру опроверг. Писцов же заявил, что уже проходил проверки со стороны надзорных органов. «Проверки, инициированные оппонентами в ходе избирательной кампании, не выявили оснований для принятия мер реагирования. Мена осуществлена в строгом соответствии с действующим законодательством в интересах населения — для строительства бассейна в центре города на первой линии гостевого маршрута», — пояснил он URA.RU. В пресс-службе регионального управления СКР отказались комментировать информацию о заявлениях. В начале октября стало известно, что конкурсная комиссия по выборам мэра продлила срок проверки поступивших от кандидатов документов. Согласно одной версии, чиновники таким образом страхуются от скандалов, по другой — пытаются выиграть время на дополнительные переговоры с депутатами. Имя нового главы, вероятно, станет известно в ноябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (ГК Brozex) добивается возбуждения уголовного дела в отношении главы Березовского Евгения Писцова. Как стало известно URA.RU, с его подачи в Следственный комитет поступило заявление с просьбой проверить крупную земельную сделку горадминистрации. В ноябре 2023-го мэрия заключила договор мены с компанией «Жилстрой»: за принадлежащий ей участок на улице Строителей — в центре города — фирма получила три участка на улице Первомайской, примыкающие к логопарку Брозовского. Впоследствии «Жилстрой» продал эту землю застройщику «Философия идеалистов». В один из дней эта компания, пользуясь своим правом, выставила забор, фактически парализовав работу складов Брозовского. И тому пришлось выкупать землю за 81 млн. Считается, что это до предела обострило отношения между давно воевавшими Брозовским и Писцовым (хотя в начале 2010-х они были соратниками). Брозовский весной 2024-го принес уголовную — как он считает — фактуру на Писцова в губернаторскую резиденцию и попросил отправить мэра в отставку. Но там якобы посчитали, что оснований для этого и доказательств недостаточно, поделился с URA.RU наблюдающий за конфликтом госслужащий. Заявление в СК Брозовский (через своего подчиненного) подал в конце августа — после того, как в налоговую «пришла анонимка» против его компаний, сообщил источник в окружении депутата-бизнесмена. «В этой анонимке Брозовский увидел след Писцова и решил действовать через правоохранителей», — поделился собеседник. Прямо сейчас в Березовском проходят выборы мэра (решение примет местная дума по итогам конкурса). И у Писцова реальные проблемы: большинство депутатов не готово его поддержать. Внутриполитический блок резиденции губернатора убежден, что недовольных координирует именно Брозовский. В то время как в команде бизнесмена настаивают, что Брозовский контролирует лишь два голоса из 25, а лидером фронды в действительности является спикер думы Алексей Горевой, выдвинувшийся в мэры против Писцова. «Писцов сам испортил отношения с депутатами и председателем думы, противоречия копились годами. У Горевого есть собственные деньги на эту битву — он же контролирует местный хлебокомбинат», — уверяет источник. Сам Брозовский на запрос журналиста по теме не ответил. Известно, что жалобу на Писцова в прокуратуру ранее направил и Никита Соловьев, помощник другого депутата заксобрания — Вячеслава Вегнера. По словам третьего собеседника URA.RU, с соответствующей просьбой к Вегнеру обратился якобы Горевой. «Они давние товарищи», — знает источник. Проверку по заявлению Соловьева СК продлил до 1 ноября, утверждает четвертый источник URA.RU. Горевой, отвечая на вопросы корреспондента, заявил, что представляет «интересы жителей», а не Брозовского. Свою причастность к заявлению на Писцова в прокуратуру опроверг. Писцов же заявил, что уже проходил проверки со стороны надзорных органов. «Проверки, инициированные оппонентами в ходе избирательной кампании, не выявили оснований для принятия мер реагирования. Мена осуществлена в строгом соответствии с действующим законодательством в интересах населения — для строительства бассейна в центре города на первой линии гостевого маршрута», — пояснил он URA.RU. В пресс-службе регионального управления СКР отказались комментировать информацию о заявлениях. В начале октября стало известно, что конкурсная комиссия по выборам мэра продлила срок проверки поступивших от кандидатов документов. Согласно одной версии, чиновники таким образом страхуются от скандалов, по другой — пытаются выиграть время на дополнительные переговоры с депутатами. Имя нового главы, вероятно, станет известно в ноябре.