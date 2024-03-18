Бывшего главного свердловского дорожника, обвиняемого во взятке, выпустили из СИЗО

Экс-начальника управления свердловских автодорог Данилова выпустили из СИЗО

19 марта 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Вячеслав Данилов подозревается в получении крупной взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, которого подозревают в получении крупной взятки, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Данилов будет находиться под домашним арестом до 17 апреля. «Такое ходатайство в суде заявил следователь», — пояснили в пресс-службе суда. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики задержали Данилова в сентябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого его сняли с должности и отправили под стражу. Данилов работал на «ЕВРАЗ НТМК» и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности замначальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, которого подозревают в получении крупной взятки, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Данилов будет находиться под домашним арестом до 17 апреля. «Такое ходатайство в суде заявил следователь», — пояснили в пресс-службе суда. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики задержали Данилова в сентябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого его сняли с должности и отправили под стражу. Данилов работал на «ЕВРАЗ НТМК» и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности замначальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство.