18 марта 2024

Бывшего главного свердловского дорожника, обвиняемого во взятке, выпустили из СИЗО

Экс-начальника управления свердловских автодорог Данилова выпустили из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, данилов вячеслав
Вячеслав Данилов подозревается в получении крупной взятки Фото:

Бывшего начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, которого подозревают в получении крупной взятки, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Данилов будет находиться под домашним арестом до 17 апреля. «Такое ходатайство в суде заявил следователь», — пояснили в пресс-службе суда. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались.

Силовики задержали Данилова в сентябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого его сняли с должности и отправили под стражу.

Данилов работал на «ЕВРАЗ НТМК» и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности замначальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство.

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Бывшего начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, которого подозревают в получении крупной взятки, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Данилов будет находиться под домашним арестом до 17 апреля. «Такое ходатайство в суде заявил следователь», — пояснили в пресс-службе суда. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. Силовики задержали Данилова в сентябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого его сняли с должности и отправили под стражу. Данилов работал на «ЕВРАЗ НТМК» и в администрации Нижнего Тагила. В 2008 году он был избран депутатом Нижнетагильской гордумы. С 2012 года находился в должности замначальника «Управления автомобильных дорог», а в 2017 году возглавил ведомство.
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