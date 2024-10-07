Югорчанка не смогла самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца и вызвала спасателей. Им пришлось срезать украшение с помощью спецоборудование, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на ул. Толстого в п. Белый Яр по сообщению: необходимо оказать помощь женщине, не может снять кольцо с пальца, палец сильно опух и синеет. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи специального оборудования срезали кольцо с пальца», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU сообщало, что спасателям в Челябинске пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста. Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами).
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