07 октября 2024

Спасатели помогли жительнице ХМАО снять кольцо с пальца

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасателям пришлось снимать кольцо с пальца югорчанка спецоборудованием
Спасателям пришлось снимать кольцо с пальца югорчанка спецоборудованием Фото:

Югорчанка не смогла самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца и вызвала спасателей. Им пришлось срезать украшение с помощью спецоборудование, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на ул. Толстого в п. Белый Яр по сообщению: необходимо оказать помощь женщине, не может снять кольцо с пальца, палец сильно опух и синеет. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи специального оборудования срезали кольцо с пальца», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU сообщало, что спасателям в Челябинске пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста. Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами).

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Югорчанка не смогла самостоятельно снять кольцо с опухшего пальца и вызвала спасателей. Им пришлось срезать украшение с помощью спецоборудование, сообщили URA.RU в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали на ул. Толстого в п. Белый Яр по сообщению: необходимо оказать помощь женщине, не может снять кольцо с пальца, палец сильно опух и синеет. Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи специального оборудования срезали кольцо с пальца», — следует из сообщения. Ранее URA.RU сообщало, что спасателям в Челябинске пришлось ломать кольцо, застрявшее в зубах 15-летней жительницы Златоуста. Девушка самостоятельно сделала смайл-пирсинг, но циркуляр (украшение из медицинской стали) попал в диастему (щербинку между зубами).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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