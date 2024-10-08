Исполнитель вирусных песен A.V.G попал в аварию на элитной машине старшего брата

В Москве рэпер A.V.G (Валико Алексанян) попал в аварию и уничтожил свой элитный Mercedes. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Накануне в двенадцатом часу ночи на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича в столичном районе Лефортово столкнулись кроссовер и Mercedes AMG GT», — сообщает telegram-канал. В результате аварии никто не пострадал, но при этом, с машины 24-летнего рэпера исчезли номера. О том, кто виновен в ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Как выяснилось, машина принадлежит старшему брату рэпера. Однако в основном на автомобиле ездит именно A.V.G.
Рэпер A.V.G известен своими вирусными треками «Ножевой», «Мы итальянцы» и «Платина». С 2021 года он стал сотрудничать с Jakone (Арам Байталов). Их первой совместной работой оказался трек «Эй, братик». В 2023 году вышел сольный мини-альбом «Один».
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