07 октября 2024

Пополнился список свердловчан, попавших в плен под Курском

В плен ВСУ под Курском попали трое свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные, stock
Переговоры по обмену военнопленными между Россией и Украиной продолжаются Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Список свердловчан, попавших в плен под Курском, увеличился. Об этом URA.RU сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Список снова восполнился. Сейчас в нем не менее трех человек. Это не срочники, но они под Курском», — коротко объяснила омбудсмен, добавив, что «пленные любят тишину». Она подчеркнула, что работа по их вызволению не прекращается ни на минуту.

Всего за текущий год удалось вернуть 22 военнослужащих, попавших в плен на СВО, и еще пять срочников, плененных во время нападения ВСУ на Курскую область. Мерзлякова отметила, что большой вклад в общее дело вносят мэры городов, чьи земляки оказались в беде.

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Список свердловчан, попавших в плен под Курском, увеличился. Об этом URA.RU сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Список снова восполнился. Сейчас в нем не менее трех человек. Это не срочники, но они под Курском», — коротко объяснила омбудсмен, добавив, что «пленные любят тишину». Она подчеркнула, что работа по их вызволению не прекращается ни на минуту. Всего за текущий год удалось вернуть 22 военнослужащих, попавших в плен на СВО, и еще пять срочников, плененных во время нападения ВСУ на Курскую область. Мерзлякова отметила, что большой вклад в общее дело вносят мэры городов, чьи земляки оказались в беде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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