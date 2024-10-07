Пополнился список свердловчан, попавших в плен под Курском

Список свердловчан, попавших в плен под Курском, увеличился. Об этом URA.RU сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
«Список снова восполнился. Сейчас в нем не менее трех человек. Это не срочники, но они под Курском», — коротко объяснила омбудсмен, добавив, что «пленные любят тишину». Она подчеркнула, что работа по их вызволению не прекращается ни на минуту.
Всего за текущий год удалось вернуть 22 военнослужащих, попавших в плен на СВО, и еще пять срочников, плененных во время нападения ВСУ на Курскую область. Мерзлякова отметила, что большой вклад в общее дело вносят мэры городов, чьи земляки оказались в беде.
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