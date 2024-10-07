«Это был крик души»: вокалистка из Сургута заступилась за Лазарева после скандала на телешоу

Участница музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» из Сургута (ХМАО) Анна Колесникова заступилась за председателя жюри Сергея Лазарева, которого якобы обвинили в скандале на телепроекте. В беседе с URA.RU сургутянка нашла объяснение недоразумению. Оказалось, Лазарев просто эмоционально отреагировал на действия других экспертов после выступления Мелкона Вартанова, оппонента Колесниковой на баттле за право участия в полуфинале.
«Что касается решения Лазарева оставить Мелкона в проекте, думаю, это решение было от сердца. Когда после его выступления не встали десять экспертов и парень проиграл в баттле, Сергей понял, что из проекта может уйти достойный участник. Поэтому он негодовал и боролся за Мелкона. Я бы не назвала это скандалом, просто Лазарев эмоциональный человек. Ему было обидно, что такой талантливый артист не проходит дальше в проект. Это была его эмоция в моменте. Поэтому было принято решение взять всех троих», — поделилась с URA.RU Колесникова.
Собеседница агентства также пояснила, что Лазарев не высказывался неуважительно в адрес полуфиналистов шоу. «Кто-то говорил, якобы Сергей меня посчитал недостойной полуфинала — я так не считаю. В конце выпуска он четко сказал, что в полуфинал вышли три достойных артиста. Не могу комментировать поведение Сергея, поскольку не знаю, чем он руководствовался. Возможно, это был крик души. Лазарева слушает вся страна, у него большой опыт за плечами. К тому же, он не просто артист, но еще и постоянно участвует в различных конкурсах, проектах, а так же, как член жюри оценивает конкурсантов „Новой волны“. Думаю, не зря он лидер сотни, председатель жюри на шоу», — добавила собеседница агентства.
Само выступление Анны Колесниковой также не оставило звездных жюри равнодушными. Сургутянка интерпретировала для своего номера стихотворение поэта Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Необычный вокал в стиле народного фолка сначала смутил экспертов, а затем восхитил. «Мое выступление ошеломило всех. На отборочных турах в Екатеринбурге я выступала в совершенно другом амплуа. Сергей меня запомнил другой. И, конечно, когда я вышла и начала петь, наверное, мое выступление многим показалось неожиданным, ведь я все переделала на свой лад — в „окающий“ диалект, фолк. Для всех жюри это было удивительно слышать. Сергей даже сказал, что из меня будто что-то „выходит“. Мне знакома такая реакция, много раз подобное слышала от людей. На первых минутах отторжение, а потом полное принятие и погружение. Традиционный звук, фолковый, цепляет людей за душу», — вспоминает Колесникова.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» заявились три сургутянки — Анастасия Чистякова, Анна Колесникова и Галина Полуянова. Последней из них еще только предстоит выход в телеэфир.
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