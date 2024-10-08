«Это не табу»: Шольц захотел разговора с Путиным

Олаф Шольц готов провести разговор с Владимиром Путиным
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Bergmann, Олаф Шольц
Шольц захотел переговорить с Путиным, передает кабмин ФРГ Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в кабмине ФРГ.

«Шольц готов провести разговор с Путиным», — сообщили в кабмине ФРГ ТАСС. Там передали, что для Германии разговор с Путиным не является табуированной вещью.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в кабмине ФРГ. «Шольц готов провести разговор с Путиным», — сообщили в кабмине ФРГ ТАСС. Там передали, что для Германии разговор с Путиным не является табуированной вещью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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