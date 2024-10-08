«Это не табу»: Шольц захотел разговора с Путиным

Шольц захотел переговорить с Путиным, передает кабмин ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в кабмине ФРГ.
«Шольц готов провести разговор с Путиным», — сообщили в кабмине ФРГ ТАСС. Там передали, что для Германии разговор с Путиным не является табуированной вещью.
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