Тюменский «король недвижимости» ударился в эзотерику

Тюменская компания «Этажи» начала использовать в рекламе отсылки к астрологии

09 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Хусаинов пояснил, что пытается не отставать от времени Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Компания родом из Тюмени «Этажи» начала использовать в своих рекламных материалах отсылки к астрологии. Новый баннер, на котором использован популярный сейчас в России тренд, презентовал в своем telegram-блоге глава «Этажей», тюменский миллионер Ильдар Хусаинов. «Этажи отразили сразу два тренда наружной рекламы: текстовые посылы и массовый интерес к гороскопам и таро», — пояснил Хусаинов. На фото, приложенном к посту, изображен баннер с надписью «Козероги: ваше упрямство + „Этажи“ = выгодная ипотека». Как пояснил Хусаинов URA.RU, новая рекламная концепция отражает желание компании оставаться в тренде при любом раскладе на рынке недвижимости. «Всегда так было, что в непростые экономические времена люди обращались к какой-то высшей силе. Сейчас это эзотерические науки, и мы не хотим отставать от времени», — сообщил он в беседе с агентством. По его словам, компания готова рассмотреть все современные тенденции рекламы и маркетинга, однако произойдет это не в ближайшем будущем. «Недвижимость — сфера консервативная. И даже при желании оставаться „на волне“, мы будет действовать размеренно», — сообщил Хусаинов корреспонденту URA.RU. Ранее агентство рассказало, что Хусаинов подверг критике решения правительства России, связанные с господдержкой ипотечных программ. По мнению «некоронованного короля» тюменской недвижимости, именно эти решения привели рынок к порогу краха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания родом из Тюмени «Этажи» начала использовать в своих рекламных материалах отсылки к астрологии. Новый баннер, на котором использован популярный сейчас в России тренд, презентовал в своем telegram-блоге глава «Этажей», тюменский миллионер Ильдар Хусаинов. «Этажи отразили сразу два тренда наружной рекламы: текстовые посылы и массовый интерес к гороскопам и таро», — пояснил Хусаинов. На фото, приложенном к посту, изображен баннер с надписью «Козероги: ваше упрямство + „Этажи“ = выгодная ипотека». Как пояснил Хусаинов URA.RU, новая рекламная концепция отражает желание компании оставаться в тренде при любом раскладе на рынке недвижимости. «Всегда так было, что в непростые экономические времена люди обращались к какой-то высшей силе. Сейчас это эзотерические науки, и мы не хотим отставать от времени», — сообщил он в беседе с агентством. По его словам, компания готова рассмотреть все современные тенденции рекламы и маркетинга, однако произойдет это не в ближайшем будущем. «Недвижимость — сфера консервативная. И даже при желании оставаться „на волне“, мы будет действовать размеренно», — сообщил Хусаинов корреспонденту URA.RU. Ранее агентство рассказало, что Хусаинов подверг критике решения правительства России, связанные с господдержкой ипотечных программ. По мнению «некоронованного короля» тюменской недвижимости, именно эти решения привели рынок к порогу краха.