«Поздно отменили господдержку»: тюменский миллионер объяснил ошибку правительства России

Глава «Этажей» Хусаинов: ипотеку с господдержкой надо было отменять в 2021 году

08 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Глава «Этажей» Хусаинов уверен, что господдержка «убила» рынок недвижимости Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Тюменский миллионер и «некоронованный король» недвижимости Ильдар Хусаинов заявил, что большинство проблем современного рынка жилья возникли из-за слишком большой продолжительности программ с государственной поддержкой. Их стоило отменить еще в 2021 году, заявил глава компании «Этажи» в своем telegram-канале. «Откровенно убежден, что все виды господдержек надо было отменять еще в 2021 году, когда стало понятно, что Covid отступает. Это все привело к росту цен на недвижимость и ухудшению эффективности труда в строительной, банковской и риэлтерской сферах. А по касательной задело многие другие», — написал Ильдар Хусаинов. По его словам, перераспределенных лимитов на «Семейную ипотеку» хватит максимум до середины ноября. «Уже легкий ажиотаж возник, и многие уже сомневаются в том, что программа в сегодняшнем виде останется (небезосновательно, ведь ВТБ уже подняло ПВ до 50%). Думаю, сейчас начнется настоящий ажиотаж, что бы успеть купить жилье», — добавил Хусаинов. По мнению главы «Этажей», заложенные на будущие годы лимиты по господдержке недостаточны. В дальней перспективе это может привести к повышению первоначальных взносов, введению комиссии для застройщиков и снижению процента одобрения. «В тех лимитах, что сейчас предлагает Минфин, рынок новостроек в России пойдет по очень опасной дороге с оврагами, где можно упасть и даже развернуться в пути. Отчасти это уже и происходит! Многие застройщики приостанавливают вывод новых объектов, резко сокращая скорость строительства уже начатых», — предсказал Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени рынок недвижимости демонстрирует несколько признаков скорого коллапса. Девелоперы начали «скидывать» участки, на которых планировали строить жилье, а темпы роста продаж в регионе показали самое глубокое падение вреди всех регионов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский миллионер и «некоронованный король» недвижимости Ильдар Хусаинов заявил, что большинство проблем современного рынка жилья возникли из-за слишком большой продолжительности программ с государственной поддержкой. Их стоило отменить еще в 2021 году, заявил глава компании «Этажи» в своем telegram-канале. «Откровенно убежден, что все виды господдержек надо было отменять еще в 2021 году, когда стало понятно, что Covid отступает. Это все привело к росту цен на недвижимость и ухудшению эффективности труда в строительной, банковской и риэлтерской сферах. А по касательной задело многие другие», — написал Ильдар Хусаинов. По его словам, перераспределенных лимитов на «Семейную ипотеку» хватит максимум до середины ноября. «Уже легкий ажиотаж возник, и многие уже сомневаются в том, что программа в сегодняшнем виде останется (небезосновательно, ведь ВТБ уже подняло ПВ до 50%). Думаю, сейчас начнется настоящий ажиотаж, что бы успеть купить жилье», — добавил Хусаинов. По мнению главы «Этажей», заложенные на будущие годы лимиты по господдержке недостаточны. В дальней перспективе это может привести к повышению первоначальных взносов, введению комиссии для застройщиков и снижению процента одобрения. «В тех лимитах, что сейчас предлагает Минфин, рынок новостроек в России пойдет по очень опасной дороге с оврагами, где можно упасть и даже развернуться в пути. Отчасти это уже и происходит! Многие застройщики приостанавливают вывод новых объектов, резко сокращая скорость строительства уже начатых», — предсказал Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени рынок недвижимости демонстрирует несколько признаков скорого коллапса. Девелоперы начали «скидывать» участки, на которых планировали строить жилье, а темпы роста продаж в регионе показали самое глубокое падение вреди всех регионов РФ.