Курганский общественник Вагин назвал главное условие изменений транспортной реформы

Транспортной реформе Кургана нужна система бесплатных пересадок

08 октября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В Кургане пока нет системы бесплатных пересадок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Общественный деятель Андрей Вагин указал, какое условие необходимо соблюсти, чтобы транспортная реформа в Кургане заработала более эффективно. Об этом он написал в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист» в ответ на публикацию URA.RU о разработке новых маршрутов. Вагин оценил схемы автобусных маршрутов, которые разработал молодой курганец Константин Маковеев. «Все это, конечно, хорошо… Но учитывая отдаленность многих микрорайонов, пока у нас не появится система бесплатных пересадок, все эти длинные маршруты будут неэффективны», — высказался Андрей Вагин. В ряде городов такая система уже действует. В Москве, Тюмени, Новокузнецке, Курске и других городах можно добраться до пункта назначения с пересадкой, заплатив только за одну поездку по безналу. Схема простая: воспользоваться бесплатной пересадкой можно за определенное время — для Москвы в течение 90 минут, Новокузнецка — 60 минут, в Курске за 60 минут можно сделать две бесплатные пересадки. В некоторых городах воспользоваться пересадкой можно только на конкретных маршрутах. В Кургане в некоторые отдаленные районы нет прямых маршрутов и добраться туда можно только с пересадками. Но будет ли в городе внедряться система бесплатных пересадок, неизвестно. Редакция URA.RU отправила запрос в мэрию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о молодом курганце Константине Маковееве. Он придумал новые схемы движения автобусов, удлинив их маршруты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный деятель Андрей Вагин указал, какое условие необходимо соблюсти, чтобы транспортная реформа в Кургане заработала более эффективно. Об этом он написал в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист» в ответ на публикацию URA.RU о разработке новых маршрутов. Вагин оценил схемы автобусных маршрутов, которые разработал молодой курганец Константин Маковеев. «Все это, конечно, хорошо… Но учитывая отдаленность многих микрорайонов, пока у нас не появится система бесплатных пересадок, все эти длинные маршруты будут неэффективны», — высказался Андрей Вагин. В ряде городов такая система уже действует. В Москве, Тюмени, Новокузнецке, Курске и других городах можно добраться до пункта назначения с пересадкой, заплатив только за одну поездку по безналу. Схема простая: воспользоваться бесплатной пересадкой можно за определенное время — для Москвы в течение 90 минут, Новокузнецка — 60 минут, в Курске за 60 минут можно сделать две бесплатные пересадки. В некоторых городах воспользоваться пересадкой можно только на конкретных маршрутах. В Кургане в некоторые отдаленные районы нет прямых маршрутов и добраться туда можно только с пересадками. Но будет ли в городе внедряться система бесплатных пересадок, неизвестно. Редакция URA.RU отправила запрос в мэрию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о молодом курганце Константине Маковееве. Он придумал новые схемы движения автобусов, удлинив их маршруты.