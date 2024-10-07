Курганец предложил альтернативу транспортной реформе и разработал новую маршрутную сеть

Житель Кургана разработал новую схему движения автобусов

08 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Кургане закуплены десятки новых автобусов в рамках транспортной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Житель Кургана Константин Маковеев разработал новую маршрутную сеть. Какой он видит альтернативу транспортной реформе, молодой человек рассказал корреспонденту URA.RU. Маковеев в прошлом году окончил железнодорожный техникум, но всегда интересовался автобусным движением. «Схемы продумывал тщательно, с учетом реальных потребностей пассажиров. Ну и чтобы у перевозчиков были примерно равные условия», — поделился молодой человек. Юноша обладает нестандартным мышлением, с легкостью запоминает номера маршрутов и схемы движений. Он знает о недочетах транспортной реформы и готов помочь их исправить. Так, например, горожане жаловались на ликвидацию маршрута №30. Молодой человек разработал схему движения нового автобусного маршрута, продлив его (от ул. Достоевского до поселка Путейский). И так — по всем маршрутам города. Рисовал схемы в приложении 2ГИС. Идею молодого человека высоко оценили в партии «Новые люди», куда он отправлял свои наработки. «Конечно, еще предстоит оценка экспертов, народное голосование и другие этапы. Но вполне вероятно, что идея Константина воплотится в жизнь», — отметила представитель партии Алиса Солодкова. Юноше вручили благодарность за проделанную работу. С момента транспортной реформы прошло уже почти два года, однако жалобы курганцев на отсутствие автобусов, удобных маршрутов, давки и хамство продолжаются до сих пор. Ранее URA.RU писало об основных проблемах, с которыми столкнулись горожане, а также о кадровом дефиците в сфере пассажирских перевозок — укомплектованность кондукторами на нерегулируемом тарифе составляет 20%, водителями — порядка 50%.

Транспортная реформа в Кургане стартовала 3 января 2023 года, чтобы оптимизировать ситуацию в сфере пассажирских перевозок. После многочисленных жалоб горожан депутаты обещали доработать реформу. Для удобства жителей закуплены и запущены в работу десятки новых автобусов, автобусный парк продолжат обновлять. Автор новой схемы предлагает изменить маршрут №32 Скрин 2ГИС, Константин Маковеев Маршрут №30 Константин Маковеев предлагает продлить до Путейского Скрин 2ГИС, Константин Маковеев Альтернативный вариант маршрута №73 Скрин 2ГИС, Константин Маковеев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана Константин Маковеев разработал новую маршрутную сеть. Какой он видит альтернативу транспортной реформе, молодой человек рассказал корреспонденту URA.RU. Маковеев в прошлом году окончил железнодорожный техникум, но всегда интересовался автобусным движением. «Схемы продумывал тщательно, с учетом реальных потребностей пассажиров. Ну и чтобы у перевозчиков были примерно равные условия», — поделился молодой человек. Юноша обладает нестандартным мышлением, с легкостью запоминает номера маршрутов и схемы движений. Он знает о недочетах транспортной реформы и готов помочь их исправить. Так, например, горожане жаловались на ликвидацию маршрута №30. Молодой человек разработал схему движения нового автобусного маршрута, продлив его (от ул. Достоевского до поселка Путейский). И так — по всем маршрутам города. Рисовал схемы в приложении 2ГИС. Идею молодого человека высоко оценили в партии «Новые люди», куда он отправлял свои наработки. «Конечно, еще предстоит оценка экспертов, народное голосование и другие этапы. Но вполне вероятно, что идея Константина воплотится в жизнь», — отметила представитель партии Алиса Солодкова. Юноше вручили благодарность за проделанную работу. С момента транспортной реформы прошло уже почти два года, однако жалобы курганцев на отсутствие автобусов, удобных маршрутов, давки и хамство продолжаются до сих пор. Ранее URA.RU писало об основных проблемах, с которыми столкнулись горожане, а также о кадровом дефиците в сфере пассажирских перевозок — укомплектованность кондукторами на нерегулируемом тарифе составляет 20%, водителями — порядка 50%. Транспортная реформа в Кургане стартовала 3 января 2023 года, чтобы оптимизировать ситуацию в сфере пассажирских перевозок. После многочисленных жалоб горожан депутаты обещали доработать реформу. Для удобства жителей закуплены и запущены в работу десятки новых автобусов, автобусный парк продолжат обновлять.