С главного взяточника России взыскали миллиарды рублей

Суд взыскал более 7 миллиардов рублей с экс-следователей по делу о взятке
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С Тамбиева также взыскали 277 миллионов рублей Фото:

Суд взыскал более семи миллиардов рублей с бывших следователей СК РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении взятки в биткоинах. Эти данные содержатся в приговоре Балашихинского городского суда Московской области.

«Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления», — передают РИА Новости приговор суда. Там добавили, что с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей. Эти средства так же были получены незаконно.

Ранее ТАСС сообщил, что против Тамбиева вынесли приговор по делу о взятке на семь миллиардов рублей. Его приговорили к 16 годам колонии.

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Суд взыскал более семи миллиардов рублей с бывших следователей СК РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении взятки в биткоинах. Эти данные содержатся в приговоре Балашихинского городского суда Московской области. «Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления», — передают РИА Новости приговор суда. Там добавили, что с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей. Эти средства так же были получены незаконно. Ранее ТАСС сообщил, что против Тамбиева вынесли приговор по делу о взятке на семь миллиардов рублей. Его приговорили к 16 годам колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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