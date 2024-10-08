С главного взяточника России взыскали миллиарды рублей

Суд взыскал более 7 миллиардов рублей с экс-следователей по делу о взятке

08 октября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

С Тамбиева также взыскали 277 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд взыскал более семи миллиардов рублей с бывших следователей СК РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении взятки в биткоинах. Эти данные содержатся в приговоре Балашихинского городского суда Московской области. «Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления», — передают РИА Новости приговор суда. Там добавили, что с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей. Эти средства так же были получены незаконно. Ранее ТАСС сообщил, что против Тамбиева вынесли приговор по делу о взятке на семь миллиардов рублей. Его приговорили к 16 годам колонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд взыскал более семи миллиардов рублей с бывших следователей СК РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении взятки в биткоинах. Эти данные содержатся в приговоре Балашихинского городского суда Московской области. «Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления», — передают РИА Новости приговор суда. Там добавили, что с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей. Эти средства так же были получены незаконно. Ранее ТАСС сообщил, что против Тамбиева вынесли приговор по делу о взятке на семь миллиардов рублей. Его приговорили к 16 годам колонии.