С главного взяточника России взыскали миллиарды рублей

Суд взыскал более семи миллиардов рублей с бывших следователей СК РФ Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении взятки в биткоинах. Эти данные содержатся в приговоре Балашихинского городского суда Московской области.
«Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства семь миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления», — передают РИА Новости приговор суда. Там добавили, что с Тамбиева взыскали более 277 миллионов рублей. Эти средства так же были получены незаконно.
Ранее ТАСС сообщил, что против Тамбиева вынесли приговор по делу о взятке на семь миллиардов рублей. Его приговорили к 16 годам колонии.
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