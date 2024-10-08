Экс-следователя СК Марата Тамбиева осудили за рекордную взятку в биткоинах

Бывшего следователя Следственного комитета РФ Марата Тамбиева вынесли приговор по делу о взятке на семь миллиардов рублей. Обвиняемого приговорили к 16 годам колонии.
«Обвиняемый в рекордной взятке в биткойнах на семь млрд рублей экс-следователь СК Тамбиев заявил в суде, что не признает вину», — передает корреспондент ТАСС. Тамбиева задержали в 2022 году.
Тамбиев обвинялся в 10 эпизодах получения взяток на сумму более 1,5 миллионов долларов и около трех тысяч биткойнов и попытках незаконного обогащения еще на 1,3 миллиона долларов. По основной версии, Тамбиев вместе сл старшим лейтенантом Ляховенко долгое время вымогали деньги у участников хакерской группировки Infraud Organization. Ранее гособвинение запрашивало для экс-следователя 20 лет лишения свободы.
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