Бастрыкин потребовал возобновить дело в защиту челябинки, которую били в школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Челябинске. Девочку постоянно избивали и оскорбляли одноклассники. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«В эфире федерального телеканала сообщалось, что на протяжении длительного времени ученица одной из школ в городе Челябинске подвергалась избиению и оскорблениям со стороны одноклассников. Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России региону Алексею Колбасину повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в ведомстве.
По информации ведомства, уголовное дело уже возбуждалось региональным следственным управлением, но было отменено и.о. прокурора Курчатовского района. В настоящее время решение об отмене оспаривается. Отмечается, что до настоящего времени виновные к уголовной ответственности не привлечены.
Мать ученицы гимназии в Челябинске обратилась в суд в июне, тогда она заявила, что ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников. Тогда в СУ СК России по области было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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