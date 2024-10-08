Бастрыкин потребовал возобновить дело в защиту челябинки, которую били в школе

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Бастрыкин повторно встал на защиту челябинской школьницы
Бастрыкин повторно встал на защиту челябинской школьницы Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Челябинске. Девочку постоянно избивали и оскорбляли одноклассники. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что на протяжении длительного времени ученица одной из школ в городе Челябинске подвергалась избиению и оскорблениям со стороны одноклассников. Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России региону Алексею Колбасину повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, уголовное дело уже возбуждалось региональным следственным управлением, но было отменено и.о. прокурора Курчатовского района. В настоящее время решение об отмене оспаривается. Отмечается, что до настоящего времени виновные к уголовной ответственности не привлечены.

Мать ученицы гимназии в Челябинске обратилась в суд в июне, тогда она заявила, что ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников. Тогда в СУ СК России по области было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы в Челябинске. Девочку постоянно избивали и оскорбляли одноклассники. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В эфире федерального телеканала сообщалось, что на протяжении длительного времени ученица одной из школ в городе Челябинске подвергалась избиению и оскорблениям со стороны одноклассников. Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России региону Алексею Колбасину повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в ведомстве. По информации ведомства, уголовное дело уже возбуждалось региональным следственным управлением, но было отменено и.о. прокурора Курчатовского района. В настоящее время решение об отмене оспаривается. Отмечается, что до настоящего времени виновные к уголовной ответственности не привлечены. Мать ученицы гимназии в Челябинске обратилась в суд в июне, тогда она заявила, что ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников. Тогда в СУ СК России по области было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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