Тюменцы потребовали запустить автобусы в строящиеся ЖК

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Автобусы запустят после завершения строительных работ и создания дорожных условий Фото:

Жители Тюмени потребовали запустить общественный транспорт в районе ЖК «Скандиа» и «Гранд Квартал». По словам местных жителей, в район не ездят как школьные автобусы, так и городские.

«Просим организовать подвоз на школьном автобусе для жилых комплексов „Скандия“ и „Гранд Квартал“, так как дорога по улице Фармана Салманова, идущая до пересечения с Николая Глебова, имеет хорошее покрытие и соответствует требованиям безопасности. А также имеется остановка напротив дома Фармана Салманова, 1. Просим запустить маршруты автобусов для данных ЖК», — написала тюменка в telegram-канале мэра города Максима Афанасьева.

В администрации Тюмени сообщили, что школьные автобусы ездят только по маршрутам движения общественного транспорта. А городской транспорт можно будет запустить после создания необходимых дорожных условий в районе. «Открытие участка дороги от Голышмановсой до Василия Малкова для движения транспорта планируется до конца текущего года. Если будет выявлена потребность в запуске школьного автобуса, то департамент образования совместно с администрацией общеобразовательного учреждения рассмотрит вопрос подвоза», — добавили в мэрии.

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Жители Тюмени потребовали запустить общественный транспорт в районе ЖК «Скандиа» и «Гранд Квартал». По словам местных жителей, в район не ездят как школьные автобусы, так и городские. «Просим организовать подвоз на школьном автобусе для жилых комплексов „Скандия“ и „Гранд Квартал“, так как дорога по улице Фармана Салманова, идущая до пересечения с Николая Глебова, имеет хорошее покрытие и соответствует требованиям безопасности. А также имеется остановка напротив дома Фармана Салманова, 1. Просим запустить маршруты автобусов для данных ЖК», — написала тюменка в telegram-канале мэра города Максима Афанасьева. В администрации Тюмени сообщили, что школьные автобусы ездят только по маршрутам движения общественного транспорта. А городской транспорт можно будет запустить после создания необходимых дорожных условий в районе. «Открытие участка дороги от Голышмановсой до Василия Малкова для движения транспорта планируется до конца текущего года. Если будет выявлена потребность в запуске школьного автобуса, то департамент образования совместно с администрацией общеобразовательного учреждения рассмотрит вопрос подвоза», — добавили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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