Тюменцы потребовали запустить автобусы в строящиеся ЖК

08 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Автобусы запустят после завершения строительных работ и создания дорожных условий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени потребовали запустить общественный транспорт в районе ЖК «Скандиа» и «Гранд Квартал». По словам местных жителей, в район не ездят как школьные автобусы, так и городские. «Просим организовать подвоз на школьном автобусе для жилых комплексов „Скандия“ и „Гранд Квартал“, так как дорога по улице Фармана Салманова, идущая до пересечения с Николая Глебова, имеет хорошее покрытие и соответствует требованиям безопасности. А также имеется остановка напротив дома Фармана Салманова, 1. Просим запустить маршруты автобусов для данных ЖК», — написала тюменка в telegram-канале мэра города Максима Афанасьева. В администрации Тюмени сообщили, что школьные автобусы ездят только по маршрутам движения общественного транспорта. А городской транспорт можно будет запустить после создания необходимых дорожных условий в районе. «Открытие участка дороги от Голышмановсой до Василия Малкова для движения транспорта планируется до конца текущего года. Если будет выявлена потребность в запуске школьного автобуса, то департамент образования совместно с администрацией общеобразовательного учреждения рассмотрит вопрос подвоза», — добавили в мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени потребовали запустить общественный транспорт в районе ЖК «Скандиа» и «Гранд Квартал». По словам местных жителей, в район не ездят как школьные автобусы, так и городские. «Просим организовать подвоз на школьном автобусе для жилых комплексов „Скандия“ и „Гранд Квартал“, так как дорога по улице Фармана Салманова, идущая до пересечения с Николая Глебова, имеет хорошее покрытие и соответствует требованиям безопасности. А также имеется остановка напротив дома Фармана Салманова, 1. Просим запустить маршруты автобусов для данных ЖК», — написала тюменка в telegram-канале мэра города Максима Афанасьева. В администрации Тюмени сообщили, что школьные автобусы ездят только по маршрутам движения общественного транспорта. А городской транспорт можно будет запустить после создания необходимых дорожных условий в районе. «Открытие участка дороги от Голышмановсой до Василия Малкова для движения транспорта планируется до конца текущего года. Если будет выявлена потребность в запуске школьного автобуса, то департамент образования совместно с администрацией общеобразовательного учреждения рассмотрит вопрос подвоза», — добавили в мэрии.