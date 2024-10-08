Пермский минздрав прокомментировал информацию о нехватке врачей в больницах

Пермский минздрав: в крае реализуют несколько программ для привлечения врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам минздрава, нехватки врачей в регионе нет
По словам минздрава, нехватки врачей в регионе нет Фото:

В Пермском крае для привлечения кадров в сфере здравоохранения реализуют несколько программ. Врачей трудоустраивают в сельскую местность и строят современные больницы и поликлиники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

«Для привлечения кадров в отрасль реализуются краевая программа „Медицинские кадры Прикамья“ и федеральная „Земский доктор/фельдшер“, в рамках которых специалисты трудоустраиваются в сельскую местность. Также благодаря поддержке краевого правительства и нацпроекту „Здравоохранение“ создается современная инфраструктура — обновляется оборудование, строятся современные медицинские объекты, проводятся профориентационные мероприятия в школах, конкурсы профессионального мастерства», — сообщили в ведомстве.

В минздраве добавили, что в больницы трудоустраивают выпускников Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). Часть студентов там обучается в рамках целевых договоров с минздравом. В 2024 году таких договоров заключили на 30% больше по сравнению с прошлым годом. С 2025 года в крае планируют ввести выплаты студентам и ординаторам, которые совмещают работу и учебу. Сумма выплат составит 100 тысяч рублей в год на человека. Кроме этого будут выделяться средства на получение новой специальности медицинскими работниками. В ведомстве отметили, что на открытом рынке труда соискателей в отрасли здравоохранения всегда меньше, чем требуется.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае возник дефицит врачей. На одну вакансию приходится только 0,9 резюме.

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В Пермском крае для привлечения кадров в сфере здравоохранения реализуют несколько программ. Врачей трудоустраивают в сельскую местность и строят современные больницы и поликлиники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого минздрава. «Для привлечения кадров в отрасль реализуются краевая программа „Медицинские кадры Прикамья“ и федеральная „Земский доктор/фельдшер“, в рамках которых специалисты трудоустраиваются в сельскую местность. Также благодаря поддержке краевого правительства и нацпроекту „Здравоохранение“ создается современная инфраструктура — обновляется оборудование, строятся современные медицинские объекты, проводятся профориентационные мероприятия в школах, конкурсы профессионального мастерства», — сообщили в ведомстве. В минздраве добавили, что в больницы трудоустраивают выпускников Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). Часть студентов там обучается в рамках целевых договоров с минздравом. В 2024 году таких договоров заключили на 30% больше по сравнению с прошлым годом. С 2025 года в крае планируют ввести выплаты студентам и ординаторам, которые совмещают работу и учебу. Сумма выплат составит 100 тысяч рублей в год на человека. Кроме этого будут выделяться средства на получение новой специальности медицинскими работниками. В ведомстве отметили, что на открытом рынке труда соискателей в отрасли здравоохранения всегда меньше, чем требуется. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае возник дефицит врачей. На одну вакансию приходится только 0,9 резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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