Экс-замгубернатора ЯНАО готовится получать зарплату в Тюменской облдуме

Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров, избранный депутатом Тюменской областной думы, готовится стать заместителем главы профильного комитета. О рекомендации Мажарова на должность зампреда комитета URA.RU сообщили в пресс-службе областного парламента.
«Александра Мажарова будут рекомендовать на должность заместителя председателя комитета по соцполитике», — рассказали URA.RU в думе. До Мажарова этот пост занимал ставший сенатором от ЯНАО экс-депутат Владимир Пушкарев.
Собеседники агентства в ямальском политистеблишменте предполагают, что в качестве зампреда комитета по соцполитике Александр Мажаров будет зарабатывать около 6-8 миллионов рублей в год. Его предшественник, Владимир Пушкарев, по данным декларации за 2021, пребывая на этом посту зарабатывал в среднем около 500 тысяч рублей в месяц.
Александр Мажаров был избран депутатом Тюменской облдумы в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о награждении экс-чиновника почетным знаком законодательного собрания ЯНАО.
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