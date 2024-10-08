Экс-замгубернатора ЯНАО готовится получать зарплату в Тюменской облдуме

Депутата Мажарова рекомендуют на пост зампреда соцкомитета Тюменской облдумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мажаров избран депутатом Тюменской облдумы осенью 2004 года
Александр Мажаров избран депутатом Тюменской облдумы осенью 2004 года Фото:

Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров, избранный депутатом Тюменской областной думы, готовится стать заместителем главы профильного комитета. О рекомендации Мажарова на должность зампреда комитета URA.RU сообщили в пресс-службе областного парламента.

«Александра Мажарова будут рекомендовать на должность заместителя председателя комитета по соцполитике», — рассказали URA.RU в думе. До Мажарова этот пост занимал ставший сенатором от ЯНАО экс-депутат Владимир Пушкарев.

Собеседники агентства в ямальском политистеблишменте предполагают, что в качестве зампреда комитета по соцполитике Александр Мажаров будет зарабатывать около 6-8 миллионов рублей в год. Его предшественник, Владимир Пушкарев, по данным декларации за 2021, пребывая на этом посту зарабатывал в среднем около 500 тысяч рублей в месяц.

Александр Мажаров был избран депутатом Тюменской облдумы в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о награждении экс-чиновника почетным знаком законодательного собрания ЯНАО.

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Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров, избранный депутатом Тюменской областной думы, готовится стать заместителем главы профильного комитета. О рекомендации Мажарова на должность зампреда комитета URA.RU сообщили в пресс-службе областного парламента. «Александра Мажарова будут рекомендовать на должность заместителя председателя комитета по соцполитике», — рассказали URA.RU в думе. До Мажарова этот пост занимал ставший сенатором от ЯНАО экс-депутат Владимир Пушкарев. Собеседники агентства в ямальском политистеблишменте предполагают, что в качестве зампреда комитета по соцполитике Александр Мажаров будет зарабатывать около 6-8 миллионов рублей в год. Его предшественник, Владимир Пушкарев, по данным декларации за 2021, пребывая на этом посту зарабатывал в среднем около 500 тысяч рублей в месяц. Александр Мажаров был избран депутатом Тюменской облдумы в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о награждении экс-чиновника почетным знаком законодательного собрания ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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