Mash: на Украине обнаружили смертельный вирус Марбург

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Первая вспышка заражения Марбургом была зафиксирована в Гамбурге
Первая вспышка заражения Марбургом была зафиксирована в Гамбурге Фото:

На Украине нашли африканский смертельный вирус Марбург, которым заразился приехавший из Польши боец ВСУ. Об этом сообщил Mash.

«Его [вирус] привёз военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт. Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода», — пишет Mash в своем telegram-канале.

Там добавили, что военный ВСУ несколько месяцев находился в госпитале в немецком Щецине. Накануне недалеко от города, в Гамбурге, обнаружили первые вспышки заражения Марбургом. У пострадавших было кровотечение из глаз и диарея. Эти же симптомы нашли у бойца ВСУ. Сейчас он и его сослуживцы находятся на карантине.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что российские учёные из центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили доклинические испытания вакцины против Марбурга, передает RT. Сейчас учёные планируют клинические испытания.

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На Украине нашли африканский смертельный вирус Марбург, которым заразился приехавший из Польши боец ВСУ. Об этом сообщил Mash. «Его [вирус] привёз военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт. Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что военный ВСУ несколько месяцев находился в госпитале в немецком Щецине. Накануне недалеко от города, в Гамбурге, обнаружили первые вспышки заражения Марбургом. У пострадавших было кровотечение из глаз и диарея. Эти же симптомы нашли у бойца ВСУ. Сейчас он и его сослуживцы находятся на карантине. Ранее Роспотребнадзор заявил, что российские учёные из центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили доклинические испытания вакцины против Марбурга, передает RT. Сейчас учёные планируют клинические испытания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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