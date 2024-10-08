Mash: на Украине обнаружили смертельный вирус Марбург

На Украине нашли африканский смертельный вирус Марбург, которым заразился приехавший из Польши боец ВСУ. Об этом сообщил Mash.
«Его [вирус] привёз военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт. Мужчину экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода», — пишет Mash в своем telegram-канале.
Там добавили, что военный ВСУ несколько месяцев находился в госпитале в немецком Щецине. Накануне недалеко от города, в Гамбурге, обнаружили первые вспышки заражения Марбургом. У пострадавших было кровотечение из глаз и диарея. Эти же симптомы нашли у бойца ВСУ. Сейчас он и его сослуживцы находятся на карантине.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что российские учёные из центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершили доклинические испытания вакцины против Марбурга, передает RT. Сейчас учёные планируют клинические испытания.
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