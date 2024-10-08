Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие победы в ВОВ

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Репетиция торжественного построения к Дню Победы. Челябинск, армия, марш, оружие, форма великой отечественной войны, репетиция, штыки
В 2025 году отмечается 80-летие со дня победы в ВОВ Фото:

Страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Планами на 2025 год поделился президент России Владимир Путин.

«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества», — подчеркнул российский лидер в ходе саммита стран СНГ, который проходит в Москве. Его слова транслируются на телеканале «Россия 24». Лидер РФ подчеркнул, что 2025 год будет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Встреча лидеров стран СНГ проходит 8 октября. В ходе международного мероприятия Россия намерена подписать с партнерами ряд двусторонних документов. В 2025 году Россия отмечает 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне.

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Страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Планами на 2025 год поделился президент России Владимир Путин. «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества», — подчеркнул российский лидер в ходе саммита стран СНГ, который проходит в Москве. Его слова транслируются на телеканале «Россия 24». Лидер РФ подчеркнул, что 2025 год будет годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Встреча лидеров стран СНГ проходит 8 октября. В ходе международного мероприятия Россия намерена подписать с партнерами ряд двусторонних документов. В 2025 году Россия отмечает 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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