Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие победы в ВОВ

Страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Планами на 2025 год поделился президент России Владимир Путин.
«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества», — подчеркнул российский лидер в ходе саммита стран СНГ, который проходит в Москве. Его слова транслируются на телеканале «Россия 24». Лидер РФ подчеркнул, что 2025 год будет годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
Встреча лидеров стран СНГ проходит 8 октября. В ходе международного мероприятия Россия намерена подписать с партнерами ряд двусторонних документов. В 2025 году Россия отмечает 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне.
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