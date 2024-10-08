Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие победы в ВОВ

08 октября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

В 2025 году отмечается 80-летие со дня победы в ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Планами на 2025 год поделился президент России Владимир Путин. «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества», — подчеркнул российский лидер в ходе саммита стран СНГ, который проходит в Москве. Его слова транслируются на телеканале «Россия 24». Лидер РФ подчеркнул, что 2025 год будет годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Встреча лидеров стран СНГ проходит 8 октября. В ходе международного мероприятия Россия намерена подписать с партнерами ряд двусторонних документов. В 2025 году Россия отмечает 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Планами на 2025 год поделился президент России Владимир Путин. «В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах содружества», — подчеркнул российский лидер в ходе саммита стран СНГ, который проходит в Москве. Его слова транслируются на телеканале «Россия 24». Лидер РФ подчеркнул, что 2025 год будет годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Встреча лидеров стран СНГ проходит 8 октября. В ходе международного мероприятия Россия намерена подписать с партнерами ряд двусторонних документов. В 2025 году Россия отмечает 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне.